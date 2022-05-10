УЕФА утвердил проведение Евро-2024: турнир длится месяц, финал - в Берлине

УЕФА на своем заседании утвердил даты и формат проведения чемпионата Европы в 2024 году.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Первый матч состоится в Мюнхене, а финальный поединок примет Олимпийский стадион Берлина.

Чемпионат пройдет в 10 немецких городах.

Жеребьевка отборочного турнира пройдет в октябре этого года, а сам отбор начнется в марте 2023 года.