Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УЕФА утвердил проведение Евро-2024: турнир длится месяц, финал - в Берлине
Чемпионат Европы
10 мая 2022, 22:50 |
655
0

УЕФА утвердил проведение Евро-2024: турнир длится месяц, финал - в Берлине

Евро-2024 принимает Германия

10 мая 2022, 22:50 |
655
0
УЕФА утвердил проведение Евро-2024: турнир длится месяц, финал - в Берлине
uefa.com

УЕФА на своем заседании утвердил даты и формат проведения чемпионата Европы в 2024 году.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Первый матч состоится в Мюнхене, а финальный поединок примет Олимпийский стадион Берлина.

Чемпионат пройдет в 10 немецких городах.

Жеребьевка отборочного турнира пройдет в октябре этого года, а сам отбор начнется в марте 2023 года.

По теме:
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций
Жеребьевка Лиги наций. Соперники для сборной Украины. Текстовая трансляция
Жеребьевка Лиги наций. Украина в Лиге B. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Евро-2024
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник УЕФА
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Жена Усика похвасталась подтянутой фигурой
Бокс | 10 мая 2022, 11:01 3
ФОТО. Жена Усика похвасталась подтянутой фигурой
ФОТО. Жена Усика похвасталась подтянутой фигурой

Екатерина Усик сфотографировалась в откровенном костюме с патриотической расцветкой

Сергей СИДОРЧУК: «Вся сборная Украины живет матчем против Шотландии»
Футбол | 10 мая 2022, 20:11 3
Сергей СИДОРЧУК: «Вся сборная Украины живет матчем против Шотландии»
Сергей СИДОРЧУК: «Вся сборная Украины живет матчем против Шотландии»

Хавбек готовится к контрольному матчу в Германии

Швейцарская система! УЕФА утвердил новый формат еврокубков с сезона 2024/25
Футбол | 10.05.2022, 18:40
Швейцарская система! УЕФА утвердил новый формат еврокубков с сезона 2024/25
Швейцарская система! УЕФА утвердил новый формат еврокубков с сезона 2024/25
Париж. Ястремская вылетела в первом раунде
Теннис | 10.05.2022, 16:23
Париж. Ястремская вылетела в первом раунде
Париж. Ястремская вылетела в первом раунде
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити сообщил о трансфере Холанда
Футбол | 10.05.2022, 17:46
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити сообщил о трансфере Холанда
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити сообщил о трансфере Холанда
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Арестович жестко объяснил, почему Украина утратила контроль над Херсоном
Арестович жестко объяснил, почему Украина утратила контроль над Херсоном
08.05.2022, 23:01 36
Война
Виталий Миколенко забил гол-шедевр за Эвертон в ворота Лестера!
Виталий Миколенко забил гол-шедевр за Эвертон в ворота Лестера!
08.05.2022, 16:10 8
Футбол
Реал снова отправит Лунина в аренду
Реал снова отправит Лунина в аренду
09.05.2022, 21:42 8
Футбол
ВИДЕО. «Ты играешь, пока Украина плачет». Фанаты Атлетико пристыдили Лунина
ВИДЕО. «Ты играешь, пока Украина плачет». Фанаты Атлетико пристыдили Лунина
10.05.2022, 12:34 3
Футбол
Он был в шоке. Премьер Канады Джастин Трюдо тайно приехал в Ирпень
Он был в шоке. Премьер Канады Джастин Трюдо тайно приехал в Ирпень
08.05.2022, 21:14
Война
Стало известно, почему Лэмпард заменил Миколенко
Стало известно, почему Лэмпард заменил Миколенко
08.05.2022, 19:55
Футбол
Евровидение – какие шансы Украины на победу в главном песенном конкурсе
Евровидение – какие шансы Украины на победу в главном песенном конкурсе
10.05.2022, 12:54
Другие виды
ФОТО. Спасибо деду за победу! Ломаченко снова поучаствовал в победобесии
ФОТО. Спасибо деду за победу! Ломаченко снова поучаствовал в победобесии
09.05.2022, 13:01 44
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем