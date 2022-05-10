Чемпионат Европы10 мая 2022, 22:50 |
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УЕФА утвердил проведение Евро-2024: турнир длится месяц, финал - в Берлине
Евро-2024 принимает Германия
10 мая 2022, 22:50 |
655
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УЕФА на своем заседании утвердил даты и формат проведения чемпионата Европы в 2024 году.
Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Первый матч состоится в Мюнхене, а финальный поединок примет Олимпийский стадион Берлина.
Чемпионат пройдет в 10 немецких городах.
Жеребьевка отборочного турнира пройдет в октябре этого года, а сам отбор начнется в марте 2023 года.
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