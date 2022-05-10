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  4. Виктор СКРИПНИК: «Не вижу проблем для Украины, чтобы обыграть Шотландию»
Чемпионат мира
10 мая 2022, 22:11 |
570
1

Виктор СКРИПНИК: «Не вижу проблем для Украины, чтобы обыграть Шотландию»

Наставник настроен оптимистично

10 мая 2022, 22:11 |
570
1
Виктор СКРИПНИК: «Не вижу проблем для Украины, чтобы обыграть Шотландию»
uaf.ua

Наставник «Зари» Виктор Скрипник считает, что сборная Украины в поединке плей-офф отбора ЧМ-2022 имеет все шансы обыграть Шотландию.

«Проблемы могут быть у шотландцев, у которых сезон только заканчивается, а «Рейнджерс» вышел в финал Лиги Европы. Там тоже есть игроки, которые будут на пике формы, а затем будут играть с нами. Неизвестно, как они сыграют там. Вдруг проиграют – их настроение будет отрицательным. Поэтому не вижу больших проблем в том, чтобы обыграть эту команду».

«У нас восстанавливается Беседин. Довбик, возможно, игравший не основную роль на Евро, очень сильно провел осеннюю часть чемпионата, был признан лучшим игроком. Это все может быть сюрпризом», – сказал Скрипник.

Матч против Шотландии состоится 1 июня.

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Источник Футбол 1/2/3
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Hg
Мы согласны.
Хотя шотландцы думают так же.
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