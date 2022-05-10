Снигур победно стартовала на 60-тысячника во Франции

Украинская теннисистка Дарья Снигур успешно начала выступление в рамках 60-тысячника во Франции.



В первом круге украинка, которая получила третий номер посева, легко обыграла француженку Маллори Ноэль.



Сен-Годан. Первый круг

Дарья Снигур (Украина) – Маллори Ноэль (Франция) – 6:2, 6:2