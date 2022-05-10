ITF10 мая 2022, 21:33 |
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Снигур победно стартовала на 60-тысячника во Франции
Дарья обыграла хозяйку соревнований в первом круге
10 мая 2022, 21:33 |
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Украинская теннисистка Дарья Снигур успешно начала выступление в рамках 60-тысячника во Франции.
В первом круге украинка, которая получила третий номер посева, легко обыграла француженку Маллори Ноэль.
Сен-Годан. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Маллори Ноэль (Франция) – 6:2, 6:2
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