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  4. Костюк успешно стартовала в парном разряде на турнире в Риме
WTA
10 мая 2022, 21:08 |
331
1

Костюк успешно стартовала в парном разряде на турнире в Риме

Марта выиграла матч первого круга

10 мая 2022, 21:08 |
331
1
Костюк успешно стартовала в парном разряде на турнире в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк стартовала с победы в парном разряде грунтового турнира WTA 1000 в Риме.
 
Украинка в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии обыграла норвежку Ульрикке Эйкери и Кэтрин Харрисон из США.
 
Рим. Первый круг парного разряда
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Ульрикке Эйкери / Кэтрин Харрисон – 6:0, 6:2
 
Дале по сетке пара Вероника Кудерметова / Анастасия Павлюченкова.

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Источник Sport.ua
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Spectra
И снова конченная Кудерметова, когда её наши уже обыграют...
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