WTA10 мая 2022, 21:08 |
331
1
Костюк успешно стартовала в парном разряде на турнире в Риме
Марта выиграла матч первого круга
10 мая 2022, 21:08 |
331
1
Украинская теннисистка Марта Костюк стартовала с победы в парном разряде грунтового турнира WTA 1000 в Риме.
Украинка в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии обыграла норвежку Ульрикке Эйкери и Кэтрин Харрисон из США.
Рим. Первый круг парного разряда
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Ульрикке Эйкери / Кэтрин Харрисон – 6:0, 6:2
Дале по сетке пара Вероника Кудерметова / Анастасия Павлюченкова.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 мая 2022, 22:29 2
В команде Руслана Малиновского может смениться главный тренер
Футбол | 10 мая 2022, 11:44 7
Обладатель Золотого мяча взял оружие в руки
Теннис | 10.05.2022, 16:23
Теннис | 10.05.2022, 19:25
Футбол | 10.05.2022, 12:34
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
И снова конченная Кудерметова, когда её наши уже обыграют...
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.05.2022, 23:01 36
08.05.2022, 23:11 4
09.05.2022, 05:50
08.05.2022, 21:14
09.05.2022, 21:20 7
09.05.2022, 19:25 1
10.05.2022, 10:21
09.05.2022, 02:40