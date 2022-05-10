Костюк успешно стартовала в парном разряде на турнире в Риме

Украинская теннисистка Марта Костюк стартовала с победы в парном разряде грунтового турнира WTA 1000 в Риме.



Украинка в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии обыграла норвежку Ульрикке Эйкери и Кэтрин Харрисон из США.



Рим. Первый круг парного разряда

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Ульрикке Эйкери / Кэтрин Харрисон – 6:0, 6:2



Дале по сетке пара Вероника Кудерметова / Анастасия Павлюченкова.