Ваншельбойм проиграл в стартовом матче основы на челленджере в Казахстане

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм завершил выступления в рамках челленджера в Шымкенте.



В первом раунде основы украинец, который преодолел квалификацию, проиграл третьему сеяному Александру Шевченко.



Шымкент. Финал квалификации

Эрик Ваншельбойм (Украина) – Александр Шевченко – 1:6, 1:6