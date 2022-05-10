ATP10 мая 2022, 20:34 |
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Ваншельбойм проиграл в стартовом матче основы на челленджере в Казахстане
Эрик не смог пробиться во второй раунде, уступив россиянину
10 мая 2022, 20:34 |
46
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Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм завершил выступления в рамках челленджера в Шымкенте.
В первом раунде основы украинец, который преодолел квалификацию, проиграл третьему сеяному Александру Шевченко.
Шымкент. Финал квалификации
Эрик Ваншельбойм (Украина) – Александр Шевченко – 1:6, 1:6
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