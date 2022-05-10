Александр ДОЛГОПОЛОВ: «В туре всем все равно, что происходит в Украине»

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов поделился мнением об отношении российских теннисистов к войне в Украине.



«Один человек из россии мне писал. И это после моих постов. Буквально несколько недель назад. А так нет, никто. Один топ-теннисист еще в марте спрашивал, может ли чем-нибудь помочь. Я ничего не просил. Это должно быть его решение и от души.



На этом все и кончилось. В туре всем все равно, что здесь у нас происходит. Их всех больше взволновал бан от Уимблдона, чем война в Украине», – сказал Долгополов.