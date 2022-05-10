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  4. Александр ДОЛГОПОЛОВ: «В туре всем все равно, что происходит в Украине»
ATP
10 мая 2022, 19:03 |
595
1

Александр ДОЛГОПОЛОВ: «В туре всем все равно, что происходит в Украине»

Бывший теннисист – о приоритетах

10 мая 2022, 19:03 |
595
1
Александр ДОЛГОПОЛОВ: «В туре всем все равно, что происходит в Украине»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Долгополов

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов поделился мнением об отношении российских теннисистов к войне в Украине.
 
«Один человек из россии мне писал. И это после моих постов. Буквально несколько недель назад. А так нет, никто. Один топ-теннисист еще в марте спрашивал, может ли чем-нибудь помочь. Я ничего не просил. Это должно быть его решение и от души.
 
На этом все и кончилось. В туре всем все равно, что здесь у нас происходит. Их всех больше взволновал бан от Уимблдона, чем война в Украине», – сказал Долгополов.

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Александр Долгополов российско-украинская война Уимблдон-2022
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александр пименов
Открыл называется помойку под названием амэрыка! Да 90% спортсменов и артистов не орентируются где находится украина! Сназал мэнеджер помахать флажком,машем. Сказал одеть повязочку ,одел! И еще интересуются а сколько мне за это заплатят? Ну професионалы как некак!
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