Президент Руха сложил полномочия депутата Львовского облсовета

Президент «Руха» Григорий Козловский сложил полномочия депутата Львовского облсовета.



Заявление Козловского депутаты должны рассмотреть на очередном заседании, которое состоится 19 мая впервые за время военного положения.



Григорий Козловский был избран депутатом Львовского облсовета в 2020 году по списку партии «Европейская солидарность», возглавляет комиссию облсовета по инженерному, жилищно-коммунальному хозяйству, инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу.



Кроме «Руха» его семьи принадлежит Grand Hotel в центре Львова, комплекс отдыха Emily Resort в Винниках, ряд строительных фирм и ресторанов. Также он является совладельцем «Львовской табачной фабрики».