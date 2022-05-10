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  4. Анатолий ТРУБИН: «Еще никогда не были вместе в такие трудные времена»
Чемпионат мира
10 мая 2022, 18:26 |
106
0

Анатолий ТРУБИН: «Еще никогда не были вместе в такие трудные времена»

Вратарь «Шахтера» - о работе в сборной Украины

10 мая 2022, 18:26 |
106
0
Анатолий ТРУБИН: «Еще никогда не были вместе в такие трудные времена»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин рассказал о тренировочном сборе национальной команды Украины в Словении:

«Такие специфические тренировки очень важны, ведь стандарты - это почти 50 процентов голов. Я очень рад находиться в лагере сборной, здесь идет интересная интенсивная работа. У нас собралась мощная компания, сразу четыре вратаря. Но это хорошо, потому что в команде усиливается конкуренция, потому что каждый хочет играть и, соответственно, выкладывается на сто процентов. Также у нас налаживаются отношения между собой, и это плюс как для голкиперов, так и для всей сборной.

Конечно, мы все — разные вратари, с разной школой, поэтому у всех есть свои сильные и слабые стороны. Идет работа, и мы становимся лучше. Надо работать. Этот сбор меняет нас, мы еще никогда не были вместе в такие трудные времена. Очень важно, чтобы в команде был хороший микроклимат. Мы объединяемся, чтобы представлять собой одно целое, одну страну. У сборной Украины казацкий дух!».

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Источник Украинская ассоциация футбола
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