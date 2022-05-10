Анатолий ТРУБИН: «Еще никогда не были вместе в такие трудные времена»

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин рассказал о тренировочном сборе национальной команды Украины в Словении:

«Такие специфические тренировки очень важны, ведь стандарты - это почти 50 процентов голов. Я очень рад находиться в лагере сборной, здесь идет интересная интенсивная работа. У нас собралась мощная компания, сразу четыре вратаря. Но это хорошо, потому что в команде усиливается конкуренция, потому что каждый хочет играть и, соответственно, выкладывается на сто процентов. Также у нас налаживаются отношения между собой, и это плюс как для голкиперов, так и для всей сборной.

Конечно, мы все — разные вратари, с разной школой, поэтому у всех есть свои сильные и слабые стороны. Идет работа, и мы становимся лучше. Надо работать. Этот сбор меняет нас, мы еще никогда не были вместе в такие трудные времена. Очень важно, чтобы в команде был хороший микроклимат. Мы объединяемся, чтобы представлять собой одно целое, одну страну. У сборной Украины казацкий дух!».