Известно, где и когда сборная Украины сыграет с Риекой

УАФ достигла соглашения с хорватским клубом «Риека» из одноименного города о проведении международного контрольного матча с национальной сборной Украины 18 мая. Игра, которая состоится на домашней арене клуба – стадионе «Руевица», начнется в 19:00 по киевскому времени.

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Средства, собранные от продажи билетов, будут переведены на счет введенной президентом Украины Владимиром Зеленским глобальной платформы поддержки Украины «United 24», цель которой – объединить людей со всего мира в их желании помочь Украине. Национальная команда, поддерживая эту инициативу главы Украинского государства, разместит на игровой форме, в которой будет выходить на свои подготовительные матчи, шеврон с названием платформы – U24.

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Стоимость билетов на игру в Хорватии – от 20 до 70 кун (примерно от 2,5 до 10 евро). Арена «Руевица» вмещает более 8 тысяч зрителей.

В этом сезоне «Риека» вышла в финал национального Кубка, в котором 26 мая сыграет с «Хайдуком».

Ранее сообщалось, что еще один спарринг будет сыгран против «Удинезе».