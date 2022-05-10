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  4. Известно, где и когда сборная Украины сыграет с Риекой
Чемпионат мира
10 мая 2022, 17:45 |
628
0

Известно, где и когда сборная Украины сыграет с Риекой

Встреча состоится 18 мая в Хорватии

10 мая 2022, 17:45 |
628
0
Известно, где и когда сборная Украины сыграет с Риекой
УАФ

УАФ достигла соглашения с хорватским клубом «Риека» из одноименного города о проведении международного контрольного матча с национальной сборной Украины 18 мая. Игра, которая состоится на домашней арене клуба – стадионе «Руевица», начнется в 19:00 по киевскому времени.

Средства, собранные от продажи билетов, будут переведены на счет введенной президентом Украины Владимиром Зеленским глобальной платформы поддержки Украины «United 24», цель которой – объединить людей со всего мира в их желании помочь Украине. Национальная команда, поддерживая эту инициативу главы Украинского государства, разместит на игровой форме, в которой будет выходить на свои подготовительные матчи, шеврон с названием платформы – U24.

Стоимость билетов на игру в Хорватии – от 20 до 70 кун (примерно от 2,5 до 10 евро). Арена «Руевица» вмещает более 8 тысяч зрителей.

В этом сезоне «Риека» вышла в финал национального Кубка, в котором 26 мая сыграет с «Хайдуком».

Ранее сообщалось, что еще один спарринг будет сыгран против «Удинезе».

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Источник Украинская ассоциация футбола
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