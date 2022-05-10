Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Алексей Крутых – Жиль Симон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
10 мая 2022, 17:55 | Обновлено 10 мая 2022, 19:17
270
0

Алексей Крутых – Жиль Симон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Германии

10 мая 2022, 17:55 | Обновлено 10 мая 2022, 19:17
270
0
Алексей Крутых – Жиль Симон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФТУ. Алексей Крутых

Десятого мая украинский теннисист Алексей Крутых (№314 ATP) стартует в основе челленджера в Хайльбронне.
 
В первом круге основной сетки украинец, который преодолел квалификацию, сразится против экс-шестой ракетки мира Жиля Симона (№160 ATP). Время начала матча – 17:55 по Киеву.
 
Ранее теннисисты между собой не играли.

1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Крутых обыграл экс-шестую ракетку мира
Крутых пробился в основную сетку челленджере в Германии
Рейтинг ATP. Алькарас продолжает удивлять, Белинский набирает ход
Алексей Крутых Жиль Симон ATP Хайльбронн
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марта Костюк получила новую соперницу на турнире в Риме
Теннис | 09 мая 2022, 14:35 3
Марта Костюк получила новую соперницу на турнире в Риме
Марта Костюк получила новую соперницу на турнире в Риме

Украинка сразится с американкой

Сборная Украины представила новую форму для контрольных матчей
Футбол | 10 мая 2022, 10:35 14
Сборная Украины представила новую форму для контрольных матчей
Сборная Украины представила новую форму для контрольных матчей

УАФ выставит футболки на аукцион, чтобы собрать деньги для восстановления Украины

Major Antwerp 2022: какие шансы NAVI на победу?
Киберспорт | 10.05.2022, 10:21
Major Antwerp 2022: какие шансы NAVI на победу?
Major Antwerp 2022: какие шансы NAVI на победу?
Аталанта определилась с кандидатами на замену Гасперини
Футбол | 09.05.2022, 22:29
Аталанта определилась с кандидатами на замену Гасперини
Аталанта определилась с кандидатами на замену Гасперини
ВИДЕО. Эвертон смакует крутой гол Миколенко в матче АПЛ
Футбол | 09.05.2022, 19:25
ВИДЕО. Эвертон смакует крутой гол Миколенко в матче АПЛ
ВИДЕО. Эвертон смакует крутой гол Миколенко в матче АПЛ
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Россия пытается взять Рубежное и готовится к наступлению на Лисичанск
Россия пытается взять Рубежное и готовится к наступлению на Лисичанск
09.05.2022, 08:55 3
Война
Де Дзерби принял решение вернуться работать в Италию
Де Дзерби принял решение вернуться работать в Италию
08.05.2022, 23:11 4
Футбол
Ребров рассказал, где бы он хотел продолжить тренерскую карьеру
Ребров рассказал, где бы он хотел продолжить тренерскую карьеру
09.05.2022, 12:04 7
Футбол
Шедевр Миколенко, дебют Лунина, ассист Зинченко и апсет Канело
Шедевр Миколенко, дебют Лунина, ассист Зинченко и апсет Канело
09.05.2022, 05:50
Футбол
Михаил МУДРИК: «Что-то сегодня нелетная погода»
Михаил МУДРИК: «Что-то сегодня нелетная погода»
09.05.2022, 14:18 1
Война
ФОТО. Жена Усика похвасталась подтянутой фигурой
ФОТО. Жена Усика похвасталась подтянутой фигурой
10.05.2022, 11:01 3
Бокс
ФОТО. Спасибо деду за победу! Ломаченко снова поучаствовал в победобесии
ФОТО. Спасибо деду за победу! Ломаченко снова поучаствовал в победобесии
09.05.2022, 13:01 42
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем