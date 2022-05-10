Алексей Крутых – Жиль Симон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Десятого мая украинский теннисист Алексей Крутых (№314 ATP) стартует в основе челленджера в Хайльбронне.



В первом круге основной сетки украинец, который преодолел квалификацию, сразится против экс-шестой ракетки мира Жиля Симона (№160 ATP). Время начала матча – 17:55 по Киеву.



Ранее теннисисты между собой не играли.