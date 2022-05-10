ATP10 мая 2022, 17:55 | Обновлено 10 мая 2022, 19:17
270
0
Алексей Крутых – Жиль Симон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Германии
10 мая 2022, 17:55 | Обновлено 10 мая 2022, 19:17
270
0
Десятого мая украинский теннисист Алексей Крутых (№314 ATP) стартует в основе челленджера в Хайльбронне.
В первом круге основной сетки украинец, который преодолел квалификацию, сразится против экс-шестой ракетки мира Жиля Симона (№160 ATP). Время начала матча – 17:55 по Киеву.
Ранее теннисисты между собой не играли.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 09 мая 2022, 14:35 3
Украинка сразится с американкой
Футбол | 10 мая 2022, 10:35 14
УАФ выставит футболки на аукцион, чтобы собрать деньги для восстановления Украины
Киберспорт | 10.05.2022, 10:21
Футбол | 09.05.2022, 22:29
Футбол | 09.05.2022, 19:25
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.05.2022, 08:55 3
08.05.2022, 23:11 4
09.05.2022, 12:04 7
09.05.2022, 05:50
09.05.2022, 14:18 1
10.05.2022, 11:01 3
09.05.2022, 13:01 42