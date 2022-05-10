Катерина Байндл проиграла стартовый матч в Карлсруэ

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№142 WTA) досрочно завершила выступления в рамках грунтового турнира WTA 125 в Карлсруэ.



В стартовой встрече украинка уступила второй сеяной египтянке Майяр Шериф (№62 WTA).



Карлсруэ. Первый круг

Катерина Байндл (Украина) – Майяр Шериф (Египет) – 2:6, 3:6



Далее по сетке у Шериф Полона Херцог или Лаура Пигосси.