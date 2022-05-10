WTA10 мая 2022, 17:28 |
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Катерина Байндл проиграла стартовый матч в Карлсруэ
Украинка уступила египтянке Майяр Шериф
10 мая 2022, 17:28 |
69
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Украинская теннисистка Катерина Байндл (№142 WTA) досрочно завершила выступления в рамках грунтового турнира WTA 125 в Карлсруэ.
В стартовой встрече украинка уступила второй сеяной египтянке Майяр Шериф (№62 WTA).
Карлсруэ. Первый круг
Катерина Байндл (Украина) – Майяр Шериф (Египет) – 2:6, 3:6
Далее по сетке у Шериф Полона Херцог или Лаура Пигосси.
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