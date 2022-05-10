Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Нужен реванш. Определилась следующая соперница Калининой в Риме
WTA
10 мая 2022, 17:15 | Обновлено 10 мая 2022, 17:16
372
0

Нужен реванш. Определилась следующая соперница Калининой в Риме

Ангелина в третий раз в сезоне сразится против Джессики Пегулы

10 мая 2022, 17:15 | Обновлено 10 мая 2022, 17:16
372
0
Нужен реванш. Определилась следующая соперница Калининой в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Американская теннисистка Джессика Пегула (№11 WTA) стартовала с победы на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, обыграв Людмилу Самсонову (№25 WTA).
 
Во втором круге американка сразится с украинкой Ангелиной Калининой (№36 WTA), которая ранее одолела еще одну американку Мэдисон Киз.
 
Ранее в текущем сезоне Пегула уже дважды обыграла Калинину, но на харде.
 
Рим. Первый круг
Джессика Пегула (США) – Людмила Самсонова – 4:6, 6:3, 6:4 

По теме:
Рим. Костюк не смогла обыграть Бренгл в первом круге основы
Марта Костюк – Мэдисон Бренгл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рим. Калинина во второй раз в сезоне обыграла американку Киз
Джессика Пегула Людмила Самсонова WTA Рим Ангелина Калинина
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Игорь Беланов вместе с сыном защищает Украину в окопе
Футбол | 10 мая 2022, 11:44 6
ФОТО. Игорь Беланов вместе с сыном защищает Украину в окопе
ФОТО. Игорь Беланов вместе с сыном защищает Украину в окопе

Обладатель Золотого мяча взял оружие в руки

Рейтинг ATP. Алькарас продолжает удивлять, Белинский набирает ход
Теннис | 09 мая 2022, 10:50 0
Рейтинг ATP. Алькарас продолжает удивлять, Белинский набирает ход
Рейтинг ATP. Алькарас продолжает удивлять, Белинский набирает ход

В мужском теннисе загорелась новая суперзвезда

Реал снова отправит Лунина в аренду
Футбол | 09.05.2022, 21:42
Реал снова отправит Лунина в аренду
Реал снова отправит Лунина в аренду
Париж. Ястремская вылетела в первом раунде
Теннис | 10.05.2022, 16:23
Париж. Ястремская вылетела в первом раунде
Париж. Ястремская вылетела в первом раунде
Источник: во время обстрела погиб известный украинский экс-нардеп
Война | 10.05.2022, 03:16
Источник: во время обстрела погиб известный украинский экс-нардеп
Источник: во время обстрела погиб известный украинский экс-нардеп
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ребров рассказал, где бы он хотел продолжить тренерскую карьеру
Ребров рассказал, где бы он хотел продолжить тренерскую карьеру
09.05.2022, 12:04 7
Футбол
Он был в шоке. Премьер Канады Джастин Трюдо тайно приехал в Ирпень
Он был в шоке. Премьер Канады Джастин Трюдо тайно приехал в Ирпень
08.05.2022, 21:14
Война
Шедевр Миколенко, дебют Лунина, ассист Зинченко и апсет Канело
Шедевр Миколенко, дебют Лунина, ассист Зинченко и апсет Канело
09.05.2022, 05:50
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «В среду нас ждет очередной финал»
Пеп ГВАРДИОЛА: «В среду нас ждет очередной финал»
09.05.2022, 02:40
Футбол
Не менее пяти взрывов. Одессу снова обстреляли ракетами
Не менее пяти взрывов. Одессу снова обстреляли ракетами
08.05.2022, 18:40
Война
Евровидение – какие шансы Украины на победу в главном песенном конкурсе
Евровидение – какие шансы Украины на победу в главном песенном конкурсе
10.05.2022, 12:54
Другие виды
Де Дзерби принял решение вернуться работать в Италию
Де Дзерби принял решение вернуться работать в Италию
08.05.2022, 23:11 4
Футбол
ФОТО. Жена Усика похвасталась подтянутой фигурой
ФОТО. Жена Усика похвасталась подтянутой фигурой
10.05.2022, 11:01 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем