WTA10 мая 2022, 17:15 | Обновлено 10 мая 2022, 17:16
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Нужен реванш. Определилась следующая соперница Калининой в Риме
Ангелина в третий раз в сезоне сразится против Джессики Пегулы
10 мая 2022, 17:15 | Обновлено 10 мая 2022, 17:16
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Американская теннисистка Джессика Пегула (№11 WTA) стартовала с победы на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, обыграв Людмилу Самсонову (№25 WTA).
Во втором круге американка сразится с украинкой Ангелиной Калининой (№36 WTA), которая ранее одолела еще одну американку Мэдисон Киз.
Ранее в текущем сезоне Пегула уже дважды обыграла Калинину, но на харде.
Рим. Первый круг
Джессика Пегула (США) – Людмила Самсонова – 4:6, 6:3, 6:4
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