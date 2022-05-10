Нужен реванш. Определилась следующая соперница Калининой в Риме

Американская теннисистка Джессика Пегула (№11 WTA) стартовала с победы на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, обыграв Людмилу Самсонову (№25 WTA).



Во втором круге американка сразится с украинкой Ангелиной Калининой (№36 WTA), которая ранее одолела еще одну американку Мэдисон Киз.



Ранее в текущем сезоне Пегула уже дважды обыграла Калинину, но на харде.



Рим. Первый круг

Джессика Пегула (США) – Людмила Самсонова – 4:6, 6:3, 6:4