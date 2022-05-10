Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дарио СРНА: «Шахтер хочет играть матчи Лиги чемпионов в Польше»
Украина. Премьер лига
10 мая 2022, 17:14 |
242
1

Дарио СРНА: «Шахтер хочет играть матчи Лиги чемпионов в Польше»

Директор «Шахтера» – о планах на следующий сезон

10 мая 2022, 17:14 |
242
1
Дарио СРНА: «Шахтер хочет играть матчи Лиги чемпионов в Польше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарио Срна

Директор «Шахтера» Дарио Срна в интервью польским СМИ признался, что клуб планирует в следующем сезоне играть матчи Лиги чемпионов в Польше:

«Ваша страна так помогла Украине, что у нас есть план, чтобы вас отблагодарить. Мы хотим играть матчи Лиги чемпионов в Польше. Это мог быть знак благодарности. Жаль, что ни один польский клуб не играет в Лиге чемпионов. Если бы мы смогли подарить вам футбол такого уровня, то были бы удовлетворены.

Повторюсь, Польша отлично к нам относится. С первого дня вторжения. Страна приняла более 2 миллионов украинцев, в подавляющем большинстве женщин и детей, которым нужна была помощь. Можем только поблагодарить.

Где мы будем играть? Думаю, что в Варшаве. На каком стадионе? Пока мы рассматриваем разные варианты».

По теме:
Марина БЕХ-РОМАНЧУК: «Россиян нужно изолировать от цивилизованного мира»
Артем БЕСЕДИН «Мой отец остался в Харькове, немного волнуюсь»
ФОТО. Игорь Беланов вместе с сыном защищает Украину в окопе
Дарио Срна Шахтер Донецк Лига чемпионов российско-украинская война
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sportowe Fakty
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рим. Калинина во второй раз в сезоне обыграла американку Киз
Теннис | 09 мая 2022, 21:20 7
Рим. Калинина во второй раз в сезоне обыграла американку Киз
Рим. Калинина во второй раз в сезоне обыграла американку Киз

Ангелина успешно стартовала на соревнованиях в столице Италии

ВИДЕО. Холанд в Мансити, Дибала в Интере, ставим на Ливерпуль
Футбол | 10 мая 2022, 13:16 0
ВИДЕО. Холанд в Мансити, Дибала в Интере, ставим на Ливерпуль
ВИДЕО. Холанд в Мансити, Дибала в Интере, ставим на Ливерпуль

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

Источник: во время обстрела погиб известный украинский экс-нардеп
Война | 10.05.2022, 03:16
Источник: во время обстрела погиб известный украинский экс-нардеп
Источник: во время обстрела погиб известный украинский экс-нардеп
Аталанта определилась с кандидатами на замену Гасперини
Футбол | 09.05.2022, 22:29
Аталанта определилась с кандидатами на замену Гасперини
Аталанта определилась с кандидатами на замену Гасперини
Сборная Украины представила новую форму для контрольных матчей
Футбол | 10.05.2022, 10:35
Сборная Украины представила новую форму для контрольных матчей
Сборная Украины представила новую форму для контрольных матчей
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
nick07
а українські вболівальники не заслуговують на матчі ЛЧ? 
Хоча звісно, що в стані війни навряд чи УЄФА дозволить проводити матчі ЛЧ в Україні при загрозі ракетних атк з боку Московщини
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не менее пяти взрывов. Одессу снова обстреляли ракетами
Не менее пяти взрывов. Одессу снова обстреляли ракетами
08.05.2022, 18:40
Война
Арестович жестко объяснил, почему Украина утратила контроль над Херсоном
Арестович жестко объяснил, почему Украина утратила контроль над Херсоном
08.05.2022, 23:01 36
Война
ВИДЕО. Роскошный выстрел Миколенко в ворота Лестера
ВИДЕО. Роскошный выстрел Миколенко в ворота Лестера
08.05.2022, 19:10 1
Футбол
Михаил МУДРИК: «Что-то сегодня нелетная погода»
Михаил МУДРИК: «Что-то сегодня нелетная погода»
09.05.2022, 14:18 1
Война
Реал снова отправит Лунина в аренду
Реал снова отправит Лунина в аренду
09.05.2022, 21:42 6
Футбол
Стало известно, почему Лэмпард заменил Миколенко
Стало известно, почему Лэмпард заменил Миколенко
08.05.2022, 19:55
Футбол
Россия пытается взять Рубежное и готовится к наступлению на Лисичанск
Россия пытается взять Рубежное и готовится к наступлению на Лисичанск
09.05.2022, 08:55 3
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем