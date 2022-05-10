Дарио СРНА: «Шахтер хочет играть матчи Лиги чемпионов в Польше»

Директор «Шахтера» Дарио Срна в интервью польским СМИ признался, что клуб планирует в следующем сезоне играть матчи Лиги чемпионов в Польше:

«Ваша страна так помогла Украине, что у нас есть план, чтобы вас отблагодарить. Мы хотим играть матчи Лиги чемпионов в Польше. Это мог быть знак благодарности. Жаль, что ни один польский клуб не играет в Лиге чемпионов. Если бы мы смогли подарить вам футбол такого уровня, то были бы удовлетворены.

Повторюсь, Польша отлично к нам относится. С первого дня вторжения. Страна приняла более 2 миллионов украинцев, в подавляющем большинстве женщин и детей, которым нужна была помощь. Можем только поблагодарить.

Где мы будем играть? Думаю, что в Варшаве. На каком стадионе? Пока мы рассматриваем разные варианты».