Даяна Ястремская – Клэр Лю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Десятого мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№80 WTA) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Париже.



В первом круге основы украинка сразится против Клэр Лю из США (№118 WTA). Встреча состоится третьим запуском. Время начала поединка – 15:00 по Киеву.



На взрослом уровне американка выиграла оба матча, но Даяна побеждала в юниорах.



В следующем раунде победительница встречи сыграет против Анастасии Гасановой (№156 WTA).

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