Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Даяна Ястремская – Клэр Лю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
10 мая 2022, 14:55 | Обновлено 10 мая 2022, 16:11
1239
4

Даяна Ястремская – Клэр Лю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Париже

10 мая 2022, 14:55 | Обновлено 10 мая 2022, 16:11
1239
4
Даяна Ястремская – Клэр Лю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Десятого мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№80 WTA) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Париже.
 
В первом круге основы украинка сразится против Клэр Лю из США (№118 WTA). Встреча состоится третьим запуском. Время начала поединка – 15:00 по Киеву.
 
На взрослом уровне американка выиграла оба матча, но Даяна побеждала в юниорах.
 
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Анастасии Гасановой (№156 WTA).

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Завацкая снялась с матча на турнире в Париже
Рейтинг WTA. Украинки в плюсе, рекорды Жабер и Пегулы
Ястремская узнала имя первой соперницы на турнире в Париже
WTA Париж Даяна Ястремская Клэр Лю смотреть онлайн
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО 18+. Фанатка Атлетика полностью оголила грудь во время матча
Футбол | 10 мая 2022, 12:08 5
ФОТО 18+. Фанатка Атлетика полностью оголила грудь во время матча
ФОТО 18+. Фанатка Атлетика полностью оголила грудь во время матча

Итоговый счет 0:0 не расстроил болельщиков, которые разделили с ней фан-сектор

Рейтинг ATP. Алькарас продолжает удивлять, Белинский набирает ход
Теннис | 09 мая 2022, 10:50 0
Рейтинг ATP. Алькарас продолжает удивлять, Белинский набирает ход
Рейтинг ATP. Алькарас продолжает удивлять, Белинский набирает ход

В мужском теннисе загорелась новая суперзвезда

ФОТО. Игорь Беланов вместе с сыном защищает Украину в окопе
Футбол | 10.05.2022, 11:44
ФОТО. Игорь Беланов вместе с сыном защищает Украину в окопе
ФОТО. Игорь Беланов вместе с сыном защищает Украину в окопе
Рим. Костюк не смогла обыграть Бренгл в первом круге основы
Теннис | 10.05.2022, 13:37
Рим. Костюк не смогла обыграть Бренгл в первом круге основы
Рим. Костюк не смогла обыграть Бренгл в первом круге основы
ВИДЕО. Эвертон смакует крутой гол Миколенко в матче АПЛ
Футбол | 09.05.2022, 19:25
ВИДЕО. Эвертон смакует крутой гол Миколенко в матче АПЛ
ВИДЕО. Эвертон смакует крутой гол Миколенко в матче АПЛ
Новини партнерів
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Oleg121950
Сплошное разочарование и Костюк и Ястремська
Ответить
0
Oleg121950
Играть надо в теннис-по уму, а не бум- бум
Ответить
0
Spectra
Ну все первый сет проигран, дальше можно не смотреть...
Ответить
0
Spectra
Не везёт с жеребьёвкой Даяне, играете с теми, с кем не умеет играть...
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Россия пытается взять Рубежное и готовится к наступлению на Лисичанск
Россия пытается взять Рубежное и готовится к наступлению на Лисичанск
09.05.2022, 08:55 3
Война
Major Antwerp 2022: какие шансы NAVI на победу?
Major Antwerp 2022: какие шансы NAVI на победу?
10.05.2022, 10:21
Киберспорт
Реал снова отправит Лунина в аренду
Реал снова отправит Лунина в аренду
09.05.2022, 21:42 6
Футбол
Шедевр Миколенко, дебют Лунина, ассист Зинченко и апсет Канело
Шедевр Миколенко, дебют Лунина, ассист Зинченко и апсет Канело
09.05.2022, 05:50
Футбол
Ребров рассказал, где бы он хотел продолжить тренерскую карьеру
Ребров рассказал, где бы он хотел продолжить тренерскую карьеру
09.05.2022, 12:04 7
Футбол
Арестович жестко объяснил, почему Украина утратила контроль над Херсоном
Арестович жестко объяснил, почему Украина утратила контроль над Херсоном
08.05.2022, 23:01 36
Война
Де Дзерби принял решение вернуться работать в Италию
Де Дзерби принял решение вернуться работать в Италию
08.05.2022, 23:11 4
Футбол
Евровидение – какие шансы Украины на победу в главном песенном конкурсе
Евровидение – какие шансы Украины на победу в главном песенном конкурсе
10.05.2022, 12:54
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем