WTA10 мая 2022, 14:55 | Обновлено 10 мая 2022, 16:11
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Даяна Ястремская – Клэр Лю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Париже
10 мая 2022, 14:55 | Обновлено 10 мая 2022, 16:11
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Десятого мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№80 WTA) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Париже.
В первом круге основы украинка сразится против Клэр Лю из США (№118 WTA). Встреча состоится третьим запуском. Время начала поединка – 15:00 по Киеву.
На взрослом уровне американка выиграла оба матча, но Даяна побеждала в юниорах.
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Анастасии Гасановой (№156 WTA).
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Комментарии 4
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Сплошное разочарование и Костюк и Ястремська
Играть надо в теннис-по уму, а не бум- бум
Ну все первый сет проигран, дальше можно не смотреть...
Не везёт с жеребьёвкой Даяне, играете с теми, с кем не умеет играть...
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