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  4. Артем БЕСЕДИН «Мой отец остался в Харькове, немного волнуюсь»
Чемпионат мира
10 мая 2022, 14:24 |
154
0

Артем БЕСЕДИН «Мой отец остался в Харькове, немного волнуюсь»

Форвард «Динамо» – о своей семье

10 мая 2022, 14:24 |
154
0
Артем БЕСЕДИН «Мой отец остался в Харькове, немного волнуюсь»
ФК Динамо Киев. Артем Беседин

Форвард «Динамо» Киев Артем Беседин рассказал о пребывании в лагере сборной Украины и о том, где находится его семья:

«Все хорошо. Настроение хорошее. Очень приятно здесь всех снова видеть и снова здесь находиться. В составе «Динамо» провели хорошие матчи, получили игровую практику, набрали форму.

Моя семья находится за границей. Но отец остался в Харькове. Он там один. Поэтому на этот счет немного волнуюсь. А так все мои родственники находятся в безопасности. Надеюсь, наша победа будет уже в ближайшее время, и мы все вернемся домой».

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Артем Беседин сборная Украины по футболу ЧМ-2022 по футболу Динамо Киев российско-украинская война
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Источник vZbirna
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