Артем БЕСЕДИН «Мой отец остался в Харькове, немного волнуюсь»

Форвард «Динамо» Киев Артем Беседин рассказал о пребывании в лагере сборной Украины и о том, где находится его семья:

«Все хорошо. Настроение хорошее. Очень приятно здесь всех снова видеть и снова здесь находиться. В составе «Динамо» провели хорошие матчи, получили игровую практику, набрали форму.

Моя семья находится за границей. Но отец остался в Харькове. Он там один. Поэтому на этот счет немного волнуюсь. А так все мои родственники находятся в безопасности. Надеюсь, наша победа будет уже в ближайшее время, и мы все вернемся домой».