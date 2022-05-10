ВИДЕО. Холанд в Мансити, Дибала в Интере, ставим на Ливерпуль

1. Холанд перейдет в Манчестер Сити

2. Дибала отказывает всем ради Интера

3. Бавария рассматривает Мане

4. Прогноз на матч Астон Вилла – Ливерпуль

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.