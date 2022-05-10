Англия10 мая 2022, 13:16 | Обновлено 10 мая 2022, 13:25
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ВИДЕО. Холанд в Мансити, Дибала в Интере, ставим на Ливерпуль
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
10 мая 2022, 13:16 | Обновлено 10 мая 2022, 13:25
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1. Холанд перейдет в Манчестер Сити
2. Дибала отказывает всем ради Интера
3. Бавария рассматривает Мане
4. Прогноз на матч Астон Вилла – Ливерпуль
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