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  4. ФОТО. Игорь Беланов вместе с сыном защищает Украину в окопе
Украина. Премьер лига
10 мая 2022, 11:44 | Обновлено 10 мая 2022, 11:52
3221
4

ФОТО. Игорь Беланов вместе с сыном защищает Украину в окопе

Обладатель Золотого мяча взял оружие в руки

10 мая 2022, 11:44 | Обновлено 10 мая 2022, 11:52
3221
4
ФОТО. Игорь Беланов вместе с сыном защищает Украину в окопе
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Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной СССР Игорь Беланов, который был признан лучшим футболистом 1986 года в Европе, защищает Украину от российских оккупантов.

Легенда украинского футбола делит один окоп на двоих со своим сыном Валерием. Оба защитника Родины держат в руках оружие, с помощью которого готовы оборонять родную Одессу.

«Никогда снова! Никогда опять!

В войне нет ничего хорошего. Она лишена романтики. Гибнут невинные дети, взрослые, старики. Гибнут воины ВСУ. Лучшие сыны и дочки Украины.

9 мая хочется пожелать Украине мира и только мира! И слава каждому, кто противостоит оккупантам, которые нагло пришли уничтожать нашу землю и наш свободный, героический народ!

Я, Игорь Беланов, и мой сын Валерий Беланов верим в нашу скорую победу! Слава Украине!», - написал Беланов.

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Комментарии 4
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yan2018
62 года и не прячется за законом о мобилизации. Уважуха. Не так, как андрюша, который даже думал о том, чтобы воевать... Но андрюша передумал.
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+1
StSan
Ну, скорее попозировал в окопе. Дали им немного подержать оружие.
Рядом военные. В экипировке, с брониками... Они - воюют.
А Белановы по вашему воюют там-же только в курточке и кофточке?
Конечно нет. Но сам факт, что они оказались там, в окопах, не побоявшись - уже о многом говорит... Возможно по делам гуманитарки.
Да хотя, Беланов такой человек, что просто его присутствие рядом - уже прекрасно поддерживает дух наших воинов.
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0
александр пименов
Игорь" Нечего личного! Но вас бы хоть пылью посыпали! А то ощущение что вы прямо со спа салона в окоп! Уже один в дезайнерской одежде в куеве фоткался! А через месяц в Венгрию свалил! А как же указ 18- 60? Не для всх?
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-1
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