ФОТО. Игорь Беланов вместе с сыном защищает Украину в окопе

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной СССР Игорь Беланов, который был признан лучшим футболистом 1986 года в Европе, защищает Украину от российских оккупантов.

Легенда украинского футбола делит один окоп на двоих со своим сыном Валерием. Оба защитника Родины держат в руках оружие, с помощью которого готовы оборонять родную Одессу.

«Никогда снова! Никогда опять!

В войне нет ничего хорошего. Она лишена романтики. Гибнут невинные дети, взрослые, старики. Гибнут воины ВСУ. Лучшие сыны и дочки Украины.

9 мая хочется пожелать Украине мира и только мира! И слава каждому, кто противостоит оккупантам, которые нагло пришли уничтожать нашу землю и наш свободный, героический народ!

Я, Игорь Беланов, и мой сын Валерий Беланов верим в нашу скорую победу! Слава Украине!», - написал Беланов.