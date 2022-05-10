ФОТО. Игорь Беланов вместе с сыном защищает Украину в окопе
Обладатель Золотого мяча взял оружие в руки
Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной СССР Игорь Беланов, который был признан лучшим футболистом 1986 года в Европе, защищает Украину от российских оккупантов.
Легенда украинского футбола делит один окоп на двоих со своим сыном Валерием. Оба защитника Родины держат в руках оружие, с помощью которого готовы оборонять родную Одессу.
«Никогда снова! Никогда опять!
В войне нет ничего хорошего. Она лишена романтики. Гибнут невинные дети, взрослые, старики. Гибнут воины ВСУ. Лучшие сыны и дочки Украины.
9 мая хочется пожелать Украине мира и только мира! И слава каждому, кто противостоит оккупантам, которые нагло пришли уничтожать нашу землю и наш свободный, героический народ!
Я, Игорь Беланов, и мой сын Валерий Беланов верим в нашу скорую победу! Слава Украине!», - написал Беланов.
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Рядом военные. В экипировке, с брониками... Они - воюют.
А Белановы по вашему воюют там-же только в курточке и кофточке?
Конечно нет. Но сам факт, что они оказались там, в окопах, не побоявшись - уже о многом говорит... Возможно по делам гуманитарки.
Да хотя, Беланов такой человек, что просто его присутствие рядом - уже прекрасно поддерживает дух наших воинов.