Марта Костюк – Мэдисон Бренгл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Риме
Десятого мая украинская теннисистка Марта Костюк (№59 WTA) продолжит борьбу на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.
В первом круге основы украинка, которая стартовала в квалификации, сразится против Мэдисон Бренгл из США (№61 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала поединка – 12:00 по Киеву.
Ранее девушки играли один раз, победила украинка.
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Кори Гауфф из США (№15 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник покинет донецкий «Шахтер»
Наставник «Аль-Айна» не против вернуться в Украину