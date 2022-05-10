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  4. Марта Костюк – Мэдисон Бренгл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
10 мая 2022, 11:08 |
249
0

Марта Костюк – Мэдисон Бренгл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Риме

10 мая 2022, 11:08 |
249
0
Марта Костюк – Мэдисон Бренгл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Десятого мая украинская теннисистка Марта Костюк (№59 WTA) продолжит борьбу на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.
 
В первом круге основы украинка, которая стартовала в квалификации, сразится против Мэдисон Бренгл из США (№61 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала поединка – 12:00 по Киеву.
 
Ранее девушки играли один раз, победила украинка.
 
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Кори Гауфф из США (№15 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник Sport.ua
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