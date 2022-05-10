Марта Костюк – Мэдисон Бренгл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Десятого мая украинская теннисистка Марта Костюк (№59 WTA) продолжит борьбу на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.



В первом круге основы украинка, которая стартовала в квалификации, сразится против Мэдисон Бренгл из США (№61 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала поединка – 12:00 по Киеву.



Ранее девушки играли один раз, победила украинка.



В следующем раунде победительница встречи сыграет против Кори Гауфф из США (№15 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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