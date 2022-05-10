ВИДЕО. Шевченко из-за войны заплакал в эфире итальянского телевидения
Коуч рассказал итальянцам о ситуации в Украине и поделился своими эмоциями
Украинский наставник Андрей Шевченко из-за войны чуть не заплакал в эфире итальянского телевидения.
С трудом сдерживая слезы, он рассказал итальянцам о ситуации в Украине и поделился своими эмоциями.
Шевченко: «Да, я много раз думал, чтобы пойти воевать за страну. Но это, наверное, было бы не самое лучшее решение. Лучшее решение – использовать мои связи, говорить о войне, оказывать гуманитарную помощь, помогать беженцам, создавать программы и общаться с благотворительными организациями. Это то, чем я занимаюсь последние два месяца».
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