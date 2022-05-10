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Украина
10 мая 2022, 05:20 | Обновлено 10 мая 2022, 06:44
581
0

ВИДЕО. Шевченко из-за войны заплакал в эфире итальянского телевидения

Коуч рассказал итальянцам о ситуации в Украине и поделился своими эмоциями

10 мая 2022, 05:20 | Обновлено 10 мая 2022, 06:44
581
0
ВИДЕО. Шевченко из-за войны заплакал в эфире итальянского телевидения
YouTube. Андрей Шевченко

Украинский наставник Андрей Шевченко из-за войны чуть не заплакал в эфире итальянского телевидения.

С трудом сдерживая слезы, он рассказал итальянцам о ситуации в Украине и поделился своими эмоциями.

Шевченко: «Да, я много раз думал, чтобы пойти воевать за страну. Но это, наверное, было бы не самое лучшее решение. Лучшее решение – использовать мои связи, говорить о войне, оказывать гуманитарную помощь, помогать беженцам, создавать программы и общаться с благотворительными организациями. Это то, чем я занимаюсь последние два месяца».

 

 

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Источник Sport.ua
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