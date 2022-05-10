ВИДЕО. Сын Роналду исполнил штрафной в классическом стиле
11-летний Криштиану-младший на тренировке забил гол через стенку из манекенов
В соцсетях популярный стал видеоролик с сыном Криштиану Роналду.
11-летний Криштиану-младший забил гол со штрафного на тренировке. Видео со штрафным ударом через стенку из манекенов побудило болельщиков «Ман Юнайтед» сравнивать Криштиану-младшего с отцом.
Роналду-старший в последнее время мало забивает со стандартов. За два года на его счету всего один такой гол со штрафного – в ворота «Норвича», и этот гол стал первым за почти два года. А ранее Криштиану такие голы просто штамповал.
ВИДЕО. Сын Роналду исполнил штрафной в классическом стиле
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