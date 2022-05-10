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  4. ВИДЕО. Сын Роналду исполнил штрафной в классическом стиле
Англия
10 мая 2022, 02:50 | Обновлено 10 мая 2022, 03:16
38
0

ВИДЕО. Сын Роналду исполнил штрафной в классическом стиле

11-летний Криштиану-младший на тренировке забил гол через стенку из манекенов

10 мая 2022, 02:50 | Обновлено 10 мая 2022, 03:16
38
0
ВИДЕО. Сын Роналду исполнил штрафной в классическом стиле
Instagram

В соцсетях популярный стал видеоролик с сыном Криштиану Роналду.

11-летний Криштиану-младший забил гол со штрафного на тренировке. Видео со штрафным ударом через стенку из манекенов побудило болельщиков «Ман Юнайтед» сравнивать Криштиану-младшего с отцом.

Роналду-старший в последнее время мало забивает со стандартов. За два года на его счету всего один такой гол со штрафного – в ворота «Норвича», и этот гол стал первым за почти два года. А ранее Криштиану такие голы просто штамповал.

ВИДЕО. Сын Роналду исполнил штрафной в классическом стиле

 

 

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Источник Sport.ua
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