Испания09 мая 2022, 23:02 |
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Два гранда АПЛ нацелились на защитника Вильярреала
Пау Торрес может продолжить карьеру в АПЛ
09 мая 2022, 23:02 |
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Два английских гранда, «Манчестер Юнайтед» и «Челси», проявляют интерес к защитнику «Вильярреала» Пау Торресу. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
«Манчестер Юнайтед» кроме Торреса рассматривает еще 2-3 кандидатов на усиление в центр защиты. В контракте Торреса прописана клаусула, она составляет 55 или 60 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету Торреса 5 голов в 43 матчах за «Вильярреал». Контракт 25-летнего испанца рассчитан до лета 2024 года.
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