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  4. Два гранда АПЛ нацелились на защитника Вильярреала
Испания
09 мая 2022, 23:02 |
140
0

Два гранда АПЛ нацелились на защитника Вильярреала

Пау Торрес может продолжить карьеру в АПЛ

09 мая 2022, 23:02 |
140
0
Два гранда АПЛ нацелились на защитника Вильярреала
Getty Images/Global Images Ukraine. Пау Торрес

Два английских гранда, «Манчестер Юнайтед» и «Челси», проявляют интерес к защитнику «Вильярреала» Пау Торресу. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Манчестер Юнайтед» кроме Торреса рассматривает еще 2-3 кандидатов на усиление в центр защиты. В контракте Торреса прописана клаусула, она составляет 55 или 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Торреса 5 голов в 43 матчах за «Вильярреал». Контракт 25-летнего испанца рассчитан до лета 2024 года.

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Манчестер Юнайтед Челси Пау Торрес Вильярреал Фабрицио Романо
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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