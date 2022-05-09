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  4. Йожеф САБО: «россия забрала все футбольные достижения СССР себе»
Украина
09 мая 2022, 21:16 |
564
0

Йожеф САБО: «россия забрала все футбольные достижения СССР себе»

Легенда «Динамо» Киев – о восприятии украинского футбола в мире

09 мая 2022, 21:16 |
564
0
Йожеф САБО: «россия забрала все футбольные достижения СССР себе»
ТК Футбол. Йожеф Сабо

Экс-игрок и тренер «Динамо» Киев Йожеф Сабо считает, что восприятие украинского футбола в мире значительно изменилось после начала войны с россией:

— Как вы считаете, спустя более чем 30 лет независимости нашей страны и учитывая все трагические события, которые происходят сейчас, украинский футбол уже будут идентифицировать в мире как самостоятельную единицу?
— Я в этом не сомневаюсь. Действительно, после распада Союза никто в Европе не воспринимал «Динамо», «Шахтер» или любой другой украинский клуб, да и на карте не всегда могли показать наши города. Россия забрала все достижения Союза себе, а Украина осталась ни с чем, и свою футбольную историю вынуждена была писать фактически с нуля.

— После начала войны «Динамо» покинуло пределы страны и проводит благотворительные матчи в Европе…
— Это хорошо для футболистов, поскольку они имеют возможность полноценно тренироваться, заниматься любимым делом, и при этом приносить пользу Украине и соотечественникам, страдающим от военных действий. Также в том числе благодаря «Динамо» вся Европа, весь мир узнают о том, что россия творит на нашей земле, какие зверства происходят в Буче, Ирпене, Мариуполе и других украинских городах.

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Йожеф Сабо Динамо Киев российско-украинская война
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Источник ФК Динамо Киев
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