Юрий ВЕРНИДУБ: «Мое будущее в Шерифе? Мне сложно ответить на этот вопрос»

Украинский наставник Юрий Вернидуб не знает, вернется ли к работе с «Шерифом». Тренер сейчас в составе Вооруженных сил Украины защищает страну от российского вторжения.

- Юрий Николаевич, известно, что вы досрочно привели клуб к чемпионству. Можете ли вы прокомментировать, как эта задача была решена?

- За три тура до конца сезона нам удалось выиграть чемпионат досрочно. Мы завершили начатую тренерским штабом работу. В то же время мое сердце было наполнено противоречивыми чувствами. С одной стороны, победа в чемпионате наполняет мое сердце радостью, с другой – неспокойная ситуация в моей стране огорчает.

- Хотел бы попросить вас поделиться своими планами на будущее. Вы сделали «Шериф» чемпионом. Обычно, когда тренер выполняет такую ​​задачу в клубе, он готов к новым вызовам. У вас такое же желание или вы хотите продолжить работать в «Шерифе» и снова сделать его чемпионом?

- Мне очень сложно сейчас ответить на этот вопрос. Сложно составить план из-за ситуации на Украине, я хочу мира в стране как можно скорее», - сказал Вернидуб в комментарии sports.uz.