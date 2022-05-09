Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Мое будущее в Шерифе? Мне сложно ответить на этот вопрос»
Другие новости
09 мая 2022, 20:40 |
801
1

Юрий ВЕРНИДУБ: «Мое будущее в Шерифе? Мне сложно ответить на этот вопрос»

Украинский тренер находится в рядах ВСУ

09 мая 2022, 20:40 |
801
1
Юрий ВЕРНИДУБ: «Мое будущее в Шерифе? Мне сложно ответить на этот вопрос»
shakhtar.com

Украинский наставник Юрий Вернидуб не знает, вернется ли к работе с «Шерифом». Тренер сейчас в составе Вооруженных сил Украины защищает страну от российского вторжения.

- Юрий Николаевич, известно, что вы досрочно привели клуб к чемпионству. Можете ли вы прокомментировать, как эта задача была решена?

- За три тура до конца сезона нам удалось выиграть чемпионат досрочно. Мы завершили начатую тренерским штабом работу. В то же время мое сердце было наполнено противоречивыми чувствами. С одной стороны, победа в чемпионате наполняет мое сердце радостью, с другой – неспокойная ситуация в моей стране огорчает.

- Хотел бы попросить вас поделиться своими планами на будущее. Вы сделали «Шериф» чемпионом. Обычно, когда тренер выполняет такую ​​задачу в клубе, он готов к новым вызовам. У вас такое же желание или вы хотите продолжить работать в «Шерифе» и снова сделать его чемпионом?

- Мне очень сложно сейчас ответить на этот вопрос. Сложно составить план из-за ситуации на Украине, я хочу мира в стране как можно скорее», - сказал Вернидуб в комментарии sports.uz.

По теме:
Йожеф САБО: «россия забрала все футбольные достижения СССР себе»
ФОТО. Зинченко потренировался с 10-летним украинским беженцем
День позора рф. День 75. Орки проводят парад на коврах и стиральных машинах
Юрий Вернидуб российско-украинская война Шериф Тирасполь
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Moldfootball.com
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин пропустил с пенальти. Атлетико выиграл мадридское дерби у Реала
Футбол | 08 мая 2022, 23:59 2
Лунин пропустил с пенальти. Атлетико выиграл мадридское дерби у Реала
Лунин пропустил с пенальти. Атлетико выиграл мадридское дерби у Реала

«Галактикос» ранее уже обеспечили себе чемпионство по итогам сезона

Ребров рассказал, где бы он хотел продолжить тренерскую карьеру
Футбол | 09 мая 2022, 12:04 7
Ребров рассказал, где бы он хотел продолжить тренерскую карьеру
Ребров рассказал, где бы он хотел продолжить тренерскую карьеру

Наставник «Аль-Айна» не против вернуться в Украину

У Гвардиолы будет топ-форвард. Ман Сити отдает за Холанда 75 миллионов
Футбол | 09.05.2022, 17:22
У Гвардиолы будет топ-форвард. Ман Сити отдает за Холанда 75 миллионов
У Гвардиолы будет топ-форвард. Ман Сити отдает за Холанда 75 миллионов
В Англии во время матча трагически погиб 13-летний футболист
Футбол | 08.05.2022, 20:53
В Англии во время матча трагически погиб 13-летний футболист
В Англии во время матча трагически погиб 13-летний футболист
У Зинченко будет звездный партнер! Холанд прошел медосмотр в Ман Сити
Футбол | 09.05.2022, 20:00
У Зинченко будет звездный партнер! Холанд прошел медосмотр в Ман Сити
У Зинченко будет звездный партнер! Холанд прошел медосмотр в Ман Сити
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
bonv
Мужик! Респект!
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боруссия М – сборная Украины. Какие каналы покажут матч в прямом эфире
Боруссия М – сборная Украины. Какие каналы покажут матч в прямом эфире
08.05.2022, 13:50 1
Футбол
АСТАФЬЕВА: «У Милевского на бухло есть деньги, а за суп не может заплатить»
АСТАФЬЕВА: «У Милевского на бухло есть деньги, а за суп не может заплатить»
07.05.2022, 17:17 12
Футбол
Виталий Миколенко забил гол-шедевр за Эвертон в ворота Лестера!
Виталий Миколенко забил гол-шедевр за Эвертон в ворота Лестера!
08.05.2022, 16:10 8
Футбол
Сауль Альварес – Дмитрий Бивол. Неожиданное поражение Канело. Видео боя
Сауль Альварес – Дмитрий Бивол. Неожиданное поражение Канело. Видео боя
08.05.2022, 08:30
MMA
Де Дзерби принял решение вернуться работать в Италию
Де Дзерби принял решение вернуться работать в Италию
08.05.2022, 23:11 4
Футбол
ВСУ совершают контрнаступательные действия в Запорожской области
ВСУ совершают контрнаступательные действия в Запорожской области
08.05.2022, 13:46
Война
Где смотреть онлайн бой Cауль Альварес – Дмитрий Бивол
Где смотреть онлайн бой Cауль Альварес – Дмитрий Бивол
08.05.2022, 03:40
Бокс
ВИДЕО. Нокаут года! Майкл Чендлер фронт-киком чуть не убил Тони Фергюсона
ВИДЕО. Нокаут года! Майкл Чендлер фронт-киком чуть не убил Тони Фергюсона
08.05.2022, 06:45 4
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем