Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Зинченко потренировался с 10-летним украинским беженцем
Англия
09 мая 2022, 20:15 | Обновлено 09 мая 2022, 21:15
1078
0

ФОТО. Зинченко потренировался с 10-летним украинским беженцем

Защитник «Манчестер Сити» встретился с соотечественником в Англии

09 мая 2022, 20:15 | Обновлено 09 мая 2022, 21:15
1078
0
ФОТО. Зинченко потренировался с 10-летним украинским беженцем
Instagram

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко у себя в Инстаграме рассказал о том, что провел тренировку с 10-летним беженцем из Украины:

«Это Андрей. Ему 10 лет. Сегодня он находится в безопасности. Как и большинство украинцев, он был вынужден вместе с семьей покинуть свой дом из-за войны. Еще 75 дней назад этот мальчик мечтал стать футболистом и беззаботно тренировался со своей командой.

Сегодня же он мечтает только об одном – о мире в нашей стране. О покое. О нормальной жизни у себя дома. Мне очень больно от того, что из-за войны, развязанной россией, таких детей, как Андрей, сегодня в Украине очень много. Лишенных детства, а еще хуже – жизни.

Я верю, что скоро настанет день нашей, украинской победы. И все детки смогут снова проживать свое беззаботное детство, исполненное детских мечтаний и положительных эмоций, которые сегодня на несколько минут смог почувствовать Андрей на тренировке «Манчестер Сити».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

По теме:
Йожеф САБО: «россия забрала все футбольные достижения СССР себе»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Мое будущее в Шерифе? Мне сложно ответить на этот вопрос»
У Зинченко будет звездный партнер! Холанд прошел медосмотр в Ман Сити
Александр Зинченко Манчестер Сити фото российско-украинская война тренировка
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Instagram
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пеп ГВАРДИОЛА: «В среду нас ждет очередной финал»
Футбол | 09 мая 2022, 02:40 0
Пеп ГВАРДИОЛА: «В среду нас ждет очередной финал»
Пеп ГВАРДИОЛА: «В среду нас ждет очередной финал»

Наставник «Манчестер Сити» – о чемпионской гонке в АПЛ

В Англии во время матча трагически погиб 13-летний футболист
Футбол | 08 мая 2022, 20:53 0
В Англии во время матча трагически погиб 13-летний футболист
В Англии во время матча трагически погиб 13-летний футболист

Несчастный случай произошел во время матча «Кавальерс» против «Россонери»

У Гвардиолы будет топ-форвард. Ман Сити отдает за Холанда 75 миллионов
Футбол | 09.05.2022, 17:22
У Гвардиолы будет топ-форвард. Ман Сити отдает за Холанда 75 миллионов
У Гвардиолы будет топ-форвард. Ман Сити отдает за Холанда 75 миллионов
ФОТО. Спасибо деду за победу! Ломаченко снова поучаствовал в победобесии
Война | 09.05.2022, 13:01
ФОТО. Спасибо деду за победу! Ломаченко снова поучаствовал в победобесии
ФОТО. Спасибо деду за победу! Ломаченко снова поучаствовал в победобесии
Александр ПЕТРАКОВ: «Если Украина будет на ЧМ, то я не зря прожил жизнь»
Футбол | 09.05.2022, 18:53
Александр ПЕТРАКОВ: «Если Украина будет на ЧМ, то я не зря прожил жизнь»
Александр ПЕТРАКОВ: «Если Украина будет на ЧМ, то я не зря прожил жизнь»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Астафьева захотела хайпануть на мне»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Астафьева захотела хайпануть на мне»
07.05.2022, 19:48 12
Футбол
ВСУ совершают контрнаступательные действия в Запорожской области
ВСУ совершают контрнаступательные действия в Запорожской области
08.05.2022, 13:46
Война
Большой апсет. Сауль Альварес проиграл Биволу по очкам
Большой апсет. Сауль Альварес проиграл Биволу по очкам
08.05.2022, 07:41 16
Бокс
Ребров рассказал, где бы он хотел продолжить тренерскую карьеру
Ребров рассказал, где бы он хотел продолжить тренерскую карьеру
09.05.2022, 12:04 7
Футбол
Боруссия М – сборная Украины. Какие каналы покажут матч в прямом эфире
Боруссия М – сборная Украины. Какие каналы покажут матч в прямом эфире
08.05.2022, 13:50 1
Футбол
Арестович жестко объяснил, почему Украина утратила контроль над Херсоном
Арестович жестко объяснил, почему Украина утратила контроль над Херсоном
08.05.2022, 23:01 33
Война
Шедевр Миколенко, дебют Лунина, ассист Зинченко и апсет Канело
Шедевр Миколенко, дебют Лунина, ассист Зинченко и апсет Канело
09.05.2022, 05:50
Футбол
ВИДЕО. Нокаут года! Майкл Чендлер фронт-киком чуть не убил Тони Фергюсона
ВИДЕО. Нокаут года! Майкл Чендлер фронт-киком чуть не убил Тони Фергюсона
08.05.2022, 06:45 4
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем