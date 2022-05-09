ФОТО. Зинченко потренировался с 10-летним украинским беженцем

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко у себя в Инстаграме рассказал о том, что провел тренировку с 10-летним беженцем из Украины:

«Это Андрей. Ему 10 лет. Сегодня он находится в безопасности. Как и большинство украинцев, он был вынужден вместе с семьей покинуть свой дом из-за войны. Еще 75 дней назад этот мальчик мечтал стать футболистом и беззаботно тренировался со своей командой.

Сегодня же он мечтает только об одном – о мире в нашей стране. О покое. О нормальной жизни у себя дома. Мне очень больно от того, что из-за войны, развязанной россией, таких детей, как Андрей, сегодня в Украине очень много. Лишенных детства, а еще хуже – жизни.

Я верю, что скоро настанет день нашей, украинской победы. И все детки смогут снова проживать свое беззаботное детство, исполненное детских мечтаний и положительных эмоций, которые сегодня на несколько минут смог почувствовать Андрей на тренировке «Манчестер Сити».