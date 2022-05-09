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  4. Хосеп ГВАРДИОЛА: «Все в этой стране хотят, чтобы титул выиграл Ливерпуль»
Англия
09 мая 2022, 19:52 | Обновлено 09 мая 2022, 19:53
544
1

Хосеп ГВАРДИОЛА: «Все в этой стране хотят, чтобы титул выиграл Ливерпуль»

Тренер считает, что большинство настроено против его команды

09 мая 2022, 19:52 | Обновлено 09 мая 2022, 19:53
544
1
Хосеп ГВАРДИОЛА: «Все в этой стране хотят, чтобы титул выиграл Ливерпуль»
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен, что журналисты, эксперты и болельщики в битве за титул АПЛ поддерживают «Ливерпуль», а не его команду.

«Все в этой стране поддерживают «Ливерпуль» - СМИ, фаны и все остальные. Конечно, ведь у «Ливерпуля» есть невероятная история успеха в Лиге чемпионов. Хотя у них нет истории успеха в АПЛ, где они выиграли один титул за 30 лет».

«Знаю, что многим не слишком комфортно видеть нас среди лидеров, они хотят, чтобы чемпионат выиграл «Ливерпуль». Но это не проблема для нас», - сказал Гвардиола.

За три матча до конца «Сити» опережает Красных на 3 очка.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола Ливерпуль чемпионат Англии по футболу
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Источник BBC
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Hg
Пусть Ливерпуль выиграет ЛЧ
АПЛ уже не взять.
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