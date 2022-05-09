Хосеп ГВАРДИОЛА: «Все в этой стране хотят, чтобы титул выиграл Ливерпуль»
Тренер считает, что большинство настроено против его команды
Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен, что журналисты, эксперты и болельщики в битве за титул АПЛ поддерживают «Ливерпуль», а не его команду.
«Все в этой стране поддерживают «Ливерпуль» - СМИ, фаны и все остальные. Конечно, ведь у «Ливерпуля» есть невероятная история успеха в Лиге чемпионов. Хотя у них нет истории успеха в АПЛ, где они выиграли один титул за 30 лет».
«Знаю, что многим не слишком комфортно видеть нас среди лидеров, они хотят, чтобы чемпионат выиграл «Ливерпуль». Но это не проблема для нас», - сказал Гвардиола.
За три матча до конца «Сити» опережает Красных на 3 очка.
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