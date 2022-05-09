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Чемпионат мира
09 мая 2022, 18:53 | Обновлено 09 мая 2022, 18:54
516
0

Александр ПЕТРАКОВ: «Если Украина будет на ЧМ, то я не зря прожил жизнь»

Машины и дома тренера уже не интересуют

09 мая 2022, 18:53 | Обновлено 09 мая 2022, 18:54
516
0
Александр ПЕТРАКОВ: «Если Украина будет на ЧМ, то я не зря прожил жизнь»
uaf.ua

Наставник сборной Украины Александр Петраков надеется, что в условиях войны команда все же сможет собраться и выйти на ЧМ-2022.

«Мне 64 года, и ничего в жизни не доставалось легко. Часто приходится решать какие-то проблемы, и думаешь: почему я? Но это мой вызов».

«В моем возрасте меня не интересуют машины или дома. Если мне удастся вывести сборную на ЧМ-2022, то я прожил жизнь не зря», - сказал Петраков.

1 июня в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2022 Украина сыграет против Шотландии.

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Александр Петраков ЧМ-2022 по футболу сборная Украины по футболу
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Источник Daily Mail
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