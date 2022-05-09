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  4. Валерий БОНДАРЬ: «Мечтаю поехать на ЧМ-2022. Нужно порадовать ВСУ»
Чемпионат мира
09 мая 2022, 18:35 |
154
0

Валерий БОНДАРЬ: «Мечтаю поехать на ЧМ-2022. Нужно порадовать ВСУ»

Игрок надеется, что команда выступит в Катаре

09 мая 2022, 18:35 |
154
0
Валерий БОНДАРЬ: «Мечтаю поехать на ЧМ-2022. Нужно порадовать ВСУ»
af.ua

Защитник Валерий Бондарь, который работает в составе сборной Украины, надеется, что команда сможет пробиться на ЧМ-2022.

«Во время сбора мы много времени проведем вместе, будем нарабатывать те или иные моменты тактического плана. Естественно, за долгое время можно лучше привыкнуть друг к другу. Каждый день будем работать не только для победы на поле, но и для того, чтобы порадовать нашу нацию, наших ребят из ВСУ. Очень много сообщений получаем на этот счет.

Моя мечта – поехать в Катар, потому что чемпионат мира у футболиста может быть раз в жизни. Это цель каждого игрока в сборной. Я уже выступал на молодежном чемпионате мира, но турнир национальных команд совсем другой уровень. Очень хочется поехать туда.

«Также хочется, чтобы наши ребята, наша нация, наша Украина победили. Мы будем также работать на футбольных полях, помогать нашей стране всем, чем можем», - сказал Бондарь.

1 июня сборная сыграет против Шотландии в полуфинале плей-офф отбора.

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Валерий Бондарь сборная Украины по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник Украинская ассоциация футбола
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