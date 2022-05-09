Испания09 мая 2022, 18:13 | Обновлено 09 мая 2022, 18:20
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Барселона намерена продать Депая летом
Нидерландский форвард продолжит карьеру в другом клубе
09 мая 2022, 18:13 | Обновлено 09 мая 2022, 18:20
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Каталонская «Барселона» в летнее трансферное окно собирается расстаться с нападающим Мемфисом Депаем.
Руководство каталонского клуба планирует заработать на трансфере 28-летнего голландца, так как его контракт закачивается в июне 2023 года.
Напомним, что футболист бесплатно перешел в «Барселону» в прошлом году.
В этом сезоне Депай провел за «Барселону» 35 матчей, забил 12 голов и отдал две результативные передачи.
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