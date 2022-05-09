Барселона намерена продать Депая летом

Каталонская «Барселона» в летнее трансферное окно собирается расстаться с нападающим Мемфисом Депаем.

Руководство каталонского клуба планирует заработать на трансфере 28-летнего голландца, так как его контракт закачивается в июне 2023 года.

Напомним, что футболист бесплатно перешел в «Барселону» в прошлом году.

В этом сезоне Депай провел за «Барселону» 35 матчей, забил 12 голов и отдал две результативные передачи.