Германия09 мая 2022, 17:44 | Обновлено 09 мая 2022, 18:37
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Боруссия Д подписала датского вратаря
15-летний футболист перебрался в Дортмунд вместе со своими родителями
09 мая 2022, 17:44 | Обновлено 09 мая 2022, 18:37
229
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Дортмундская «Боруссия» подписала датского голкипера Густава Аабро из «Люнгбю».
15-летний футболист перебрался в Дортмунд вместе со своими родителями, где подписал контракт со «шмелями», рассчитанный до 2025 года.
Свой путь в немецком футболе датчанин будет начинать в юношеских командах «Боруссии».
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