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  4. Боруссия Д подписала датского вратаря
Германия
09 мая 2022, 17:44 | Обновлено 09 мая 2022, 18:37
229
0

Боруссия Д подписала датского вратаря

15-летний футболист перебрался в Дортмунд вместе со своими родителями

09 мая 2022, 17:44 | Обновлено 09 мая 2022, 18:37
229
0
Боруссия Д подписала датского вратаря
Groeger

Дортмундская «Боруссия» подписала датского голкипера Густава Аабро из «Люнгбю».

15-летний футболист перебрался в Дортмунд вместе со своими родителями, где подписал контракт со «шмелями», рассчитанный до 2025 года.

Свой путь в немецком футболе датчанин будет начинать в юношеских командах «Боруссии».

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Источник Ruhr Nachrichten
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