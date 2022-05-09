Боруссия Д подписала датского вратаря

Дортмундская «Боруссия» подписала датского голкипера Густава Аабро из «Люнгбю».

15-летний футболист перебрался в Дортмунд вместе со своими родителями, где подписал контракт со «шмелями», рассчитанный до 2025 года.

Свой путь в немецком футболе датчанин будет начинать в юношеских командах «Боруссии».