Англия09 мая 2022, 17:22 | Обновлено 09 мая 2022, 18:37
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У Гвардиолы будет топ-форвард. Ман Сити отдает за Холанда 75 миллионов
Клуб решил активировать клаусулу
09 мая 2022, 17:22 | Обновлено 09 мая 2022, 18:37
890
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По информации немецких и британских СМИ, «Манчестер Сити» уже сообщил «Боруссии» Дортмунд об активации клаусулы в контракте форварда Эрлинга Холанда.
За норвежского игрока клуб отдаст 75 миллионов евро. О сделке должны объявить в ближайшие дни.
Холанд уже проинформировал «Боруссию» о том, что согласен перейти в команду Хосепа Гвардиолы.
«Манчестер Сити» достаточно долгое время не приобретал центрального нападающего, однако в новом сезоне, похоже, у тренера появится топ-форвард.
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