У Гвардиолы будет топ-форвард. Ман Сити отдает за Холанда 75 миллионов

По информации немецких и британских СМИ, «Манчестер Сити» уже сообщил «Боруссии» Дортмунд об активации клаусулы в контракте форварда Эрлинга Холанда.

За норвежского игрока клуб отдаст 75 миллионов евро. О сделке должны объявить в ближайшие дни.

Холанд уже проинформировал «Боруссию» о том, что согласен перейти в команду Хосепа Гвардиолы.

«Манчестер Сити» достаточно долгое время не приобретал центрального нападающего, однако в новом сезоне, похоже, у тренера появится топ-форвард.