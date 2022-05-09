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  4. У Гвардиолы будет топ-форвард. Ман Сити отдает за Холанда 75 миллионов
Англия
09 мая 2022, 17:22 | Обновлено 09 мая 2022, 18:37
890
1

У Гвардиолы будет топ-форвард. Ман Сити отдает за Холанда 75 миллионов

Клуб решил активировать клаусулу

09 мая 2022, 17:22 | Обновлено 09 мая 2022, 18:37
890
1
У Гвардиолы будет топ-форвард. Ман Сити отдает за Холанда 75 миллионов
Skysports.com

По информации немецких и британских СМИ, «Манчестер Сити» уже сообщил «Боруссии» Дортмунд об активации клаусулы в контракте форварда Эрлинга Холанда.

За норвежского игрока клуб отдаст 75 миллионов евро. О сделке должны объявить в ближайшие дни.

Холанд уже проинформировал «Боруссию» о том, что согласен перейти в команду Хосепа Гвардиолы.

«Манчестер Сити» достаточно долгое время не приобретал центрального нападающего, однако в новом сезоне, похоже, у тренера появится топ-форвард.

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Манчестер Сити Эрлинг Холанд Боруссия Дортмунд
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Источник Sky Sports
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