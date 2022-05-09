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  4. ВИДЕО. Милан – первый, дебют Лунина, ставим на Рому
Италия
09 мая 2022, 15:20 | Обновлено 09 мая 2022, 15:24
93
0

ВИДЕО. Милан – первый, дебют Лунина, ставим на Рому

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

09 мая 2022, 15:20 | Обновлено 09 мая 2022, 15:24
93
0
ВИДЕО. Милан – первый, дебют Лунина, ставим на Рому
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Милан снова на первом месте
2. Лунин дебютировал в ЛаЛиге
3. Где Дзерби может возглавить Наполи
4. Зинченко получил невысокую оценку от WhoScored
5. Прогноз на матч Фиорентина – Рома

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

 

 

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Источник Sport.ua
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