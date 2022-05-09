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  4. Крутых пробился в основную сетку челленджере в Германии
ATP
09 мая 2022, 14:46 |
72
1

Крутых пробился в основную сетку челленджере в Германии

Алексей преодолел сито квалификации

09 мая 2022, 14:46 |
72
1
Крутых пробился в основную сетку челленджере в Германии
ФТУ. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых преодолел квалификацию в рамках грунтового челленджера в Хайльбронне.
 
В финале отбора украинец, посеянный под девятым номером, переиграл шестого сеяного испанца Николаса Санчеса Искердо.
 
Хайльбронн. Финал квалификации
Алексей Крутых (Украина) – Николас Санчес Искердо (Испания) – 6:4, 6:4

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Источник Sport.ua
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Spectra
Молодец Лёша! Стабильно проходит в основу Челленджера, было хорошо ещё круг пройди, но будет тяжело, в основе много сильных.
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