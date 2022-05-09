Крутых пробился в основную сетку челленджере в Германии

Украинский теннисист Алексей Крутых преодолел квалификацию в рамках грунтового челленджера в Хайльбронне.



В финале отбора украинец, посеянный под девятым номером, переиграл шестого сеяного испанца Николаса Санчеса Искердо.



Хайльбронн. Финал квалификации

Алексей Крутых (Украина) – Николас Санчес Искердо (Испания) – 6:4, 6:4