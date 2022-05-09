ATP09 мая 2022, 14:46 |
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Крутых пробился в основную сетку челленджере в Германии
Алексей преодолел сито квалификации
09 мая 2022, 14:46 |
72
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Украинский теннисист Алексей Крутых преодолел квалификацию в рамках грунтового челленджера в Хайльбронне.
В финале отбора украинец, посеянный под девятым номером, переиграл шестого сеяного испанца Николаса Санчеса Искердо.
Хайльбронн. Финал квалификации
Алексей Крутых (Украина) – Николас Санчес Искердо (Испания) – 6:4, 6:4
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Молодец Лёша! Стабильно проходит в основу Челленджера, было хорошо ещё круг пройди, но будет тяжело, в основе много сильных.
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