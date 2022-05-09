Завацкая снялась с матча на турнире в Париже

Украинская теннисистка Катарина Завацкая досрочно завершила борьбу в квалификации грунтового турнира WTA 125 в Париже.



В финале квалификации украинка снялась по ходу первого сета встречи с Делией Гайяр, которой организаторы выдали уайлд-кард.

В комментарии Sport.ua Катарина рассказала, что у нее еще до матча были проблемы с плечом, из-за чего она решила не усугублять повреждение и лучше подготовиться к Ролан Гаррос.



Париж. Финал квалификации

Катарина Завацкая (Украина) – Делия Гайяр (Франция) – 4:0 (снятие)



Отметим, что в основной сетке этого турнира сыграет Даяна Ястремская.