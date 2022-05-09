Завацкая снялась с матча на турнире в Париже
Катарина выиграла четыре первых гейма, но продолжить матч не смогла
Украинская теннисистка Катарина Завацкая досрочно завершила борьбу в квалификации грунтового турнира WTA 125 в Париже.
В финале квалификации украинка снялась по ходу первого сета встречи с Делией Гайяр, которой организаторы выдали уайлд-кард.
В комментарии Sport.ua Катарина рассказала, что у нее еще до матча были проблемы с плечом, из-за чего она решила не усугублять повреждение и лучше подготовиться к Ролан Гаррос.
Париж. Финал квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Делия Гайяр (Франция) – 4:0 (снятие)
Отметим, что в основной сетке этого турнира сыграет Даяна Ястремская.
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