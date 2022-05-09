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  4. Завацкая снялась с матча на турнире в Париже
WTA
09 мая 2022, 13:56 | Обновлено 09 мая 2022, 13:57
97
0

Завацкая снялась с матча на турнире в Париже

Катарина выиграла четыре первых гейма, но продолжить матч не смогла

09 мая 2022, 13:56 | Обновлено 09 мая 2022, 13:57
97
0
Завацкая снялась с матча на турнире в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая досрочно завершила борьбу в квалификации грунтового турнира WTA 125 в Париже.
 
В финале квалификации украинка снялась по ходу первого сета встречи с Делией Гайяр, которой организаторы выдали уайлд-кард.

В комментарии Sport.ua Катарина рассказала, что у нее еще до матча были проблемы с плечом, из-за чего она решила не усугублять повреждение и лучше подготовиться к Ролан Гаррос.
 
Париж. Финал квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Делия Гайяр (Франция) – 4:0 (снятие)
 
Отметим, что в основной сетке этого турнира сыграет Даяна Ястремская.

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Катарина Завацкая WTA Париж Делия Гайяр
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Источник Sport.ua
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