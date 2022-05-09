КРИВЕНЦОВ: «Сейчас не до красоты. В Глазго на первом месте будет результат»

Экс-полузащитник сборной Украины Валерий Кривенцов рассказал о перспективах национальной команды в плей-офф отбора ЧМ-2022.



— Валерий Сергеевич, шансы в противостоянии Шотландии и Украины сразу после жеребьевки и сейчас отличаются?

— Думаю, да. Когда была жеребьевка, мы все понимали, что команды у нас готовятся в привычном режиме, и к 24 марта, когда должен был состояться этот матч, все были бы на пике, я уже не говорю о легионерах, которые, по сути, всю зиму играли. Сейчас же, как мы видим, ситуация немножко другая…



— В какой форме, на ваш взгляд, сборники «Динамо» и «Шахтера», если судить по их матчам в благотворительном турне?

— Мне кажется, что на данный момент футболисты «Динамо» физически готовы лучше, они выглядят более мобильно. Хотя и игроки «Шахтера» сыграли достаточное количество спаррингов, поэтому я уверен, что горняки к матчу против шотландцев будут в порядке. Времени для этого достаточно.



— Ваши впечатления от последних выступлений кандидатов в национальную команду в зарубежных чемпионатах?

— Виталий Миколенко на ходу, поскольку он практически всегда в составе «Эвертона». Александр Зинченко, на мой взгляд, тоже в хорошей форме, но, к сожалению, не всегда ему доверяют место в составе. Руслан Малиновский играет непривычно мало, но, учитывая нагрузки Гасперини, считаю, что Малиновский будет выглядеть отлично. Но, опять же, для каждого легионера, который работает в сборной, времени, чтобы набрать свои лучшие кондиции, достаточно. Здесь очень важен психологический момент, ведь Александр Петраков у каждого из футболистов спросил, кому сколько нужно выходных, но все изъявили желание работать. Значит, все понимают, что предстоящий матч с шотландцами стоит выше всего. Уверен, что у футболистов сборной проблем с мотивацией на этот поединок не будет. На первом месте в Глазго будет результат, и это все должны понимать. Сейчас не до красивого футбола.



— Майские спарринги, четыре или пять официальных матчей в первой половине июня… Хватит ли физической готовности подопечным Александра Петракова?

— Есть ведь ротация. В сборной не 11 человек. Поэтому, считаю, что с этим проблем возникнуть не должно. На мой взгляд, тренерскому штабу национальной команды наиболее сложно будет во время тренировочного процесса. Будем дилемма — либо начать наигрывать стартовый состав на официальные поединки, либо дать возможность поиграть всем кандидатам. Это все прерогатива Александра Петракова.