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  4. КРИВЕНЦОВ: «Сейчас не до красоты. В Глазго на первом месте будет результат»
Украина. Премьер лига
09 мая 2022, 12:46 | Обновлено 09 мая 2022, 12:55
187
0

КРИВЕНЦОВ: «Сейчас не до красоты. В Глазго на первом месте будет результат»

Наставник «Металлиста 1925» – о подготовке национальной команды

09 мая 2022, 12:46 | Обновлено 09 мая 2022, 12:55
187
0
КРИВЕНЦОВ: «Сейчас не до красоты. В Глазго на первом месте будет результат»
УАФ

Экс-полузащитник сборной Украины Валерий Кривенцов рассказал о перспективах национальной команды в плей-офф отбора ЧМ-2022.
 
— Валерий Сергеевич, шансы в противостоянии Шотландии и Украины сразу после жеребьевки и сейчас отличаются?
— Думаю, да. Когда была жеребьевка, мы все понимали, что команды у нас готовятся в привычном режиме, и к 24 марта, когда должен был состояться этот матч, все были бы на пике, я уже не говорю о легионерах, которые, по сути, всю зиму играли. Сейчас же, как мы видим, ситуация немножко другая…
 
— В какой форме, на ваш взгляд, сборники «Динамо» и «Шахтера», если судить по их матчам в благотворительном турне?
— Мне кажется, что на данный момент футболисты «Динамо» физически готовы лучше, они выглядят более мобильно. Хотя и игроки «Шахтера» сыграли достаточное количество спаррингов, поэтому я уверен, что горняки к матчу против шотландцев будут в порядке. Времени для этого достаточно.  
 
— Ваши впечатления от последних выступлений кандидатов в национальную команду в зарубежных чемпионатах? 
— Виталий Миколенко на ходу, поскольку он практически всегда в составе «Эвертона». Александр Зинченко, на мой взгляд, тоже в хорошей форме, но, к сожалению, не всегда ему доверяют место в составе. Руслан Малиновский играет непривычно мало, но, учитывая нагрузки Гасперини, считаю, что Малиновский будет выглядеть отлично. Но, опять же, для каждого легионера, который работает в сборной, времени, чтобы набрать свои лучшие кондиции, достаточно. Здесь очень важен психологический момент, ведь Александр Петраков у каждого из футболистов спросил, кому сколько нужно выходных, но все изъявили желание работать. Значит, все понимают, что предстоящий матч с шотландцами стоит выше всего. Уверен, что у футболистов сборной проблем с мотивацией на этот поединок не будет. На первом месте в Глазго будет результат, и это все должны понимать. Сейчас не до красивого футбола.
 
— Майские спарринги, четыре или пять официальных матчей в первой половине июня… Хватит ли физической готовности подопечным Александра Петракова? 
— Есть ведь ротация. В сборной не 11 человек. Поэтому, считаю, что с этим проблем возникнуть не должно. На мой взгляд, тренерскому штабу национальной команды наиболее сложно будет во время тренировочного процесса. Будем дилемма — либо начать наигрывать стартовый состав на официальные поединки, либо дать возможность поиграть всем кандидатам. Это все прерогатива Александра Петракова.  

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Источник zbirna.com
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