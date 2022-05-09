Ангелина Калинина – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Девятого мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) начнет борьбу на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.



В первом круге украинка сразится против Мэдисон Киз из США (№22 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после матча Бублик – Гирон. Ориентировочное время начала поединка – 16:30 по Киеву.



Ранее девушки играли один раз, победила украинка.



В следующем раунде победительница встречи сыграет против Людмилы Самсоновой (№25 WTA) или Джессики Пегулы (№11 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА