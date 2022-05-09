Ангелина Калинина – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Риме
Девятого мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) начнет борьбу на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.
В первом круге украинка сразится против Мэдисон Киз из США (№22 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после матча Бублик – Гирон. Ориентировочное время начала поединка – 16:30 по Киеву.
Ранее девушки играли один раз, победила украинка.
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Людмилы Самсоновой (№25 WTA) или Джессики Пегулы (№11 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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