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  4. Ангелина Калинина – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
09 мая 2022, 11:50 | Обновлено 09 мая 2022, 12:00
335
0

Ангелина Калинина – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Риме

09 мая 2022, 11:50 | Обновлено 09 мая 2022, 12:00
335
0
Ангелина Калинина – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Девятого мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) начнет борьбу на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.
 
В первом круге украинка сразится против Мэдисон Киз из США (№22 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после матча Бублик – Гирон. Ориентировочное время начала поединка – 16:30 по Киеву.
 
Ранее девушки играли один раз, победила украинка.
 
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Людмилы Самсоновой (№25 WTA) или Джессики Пегулы (№11 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник Sport.ua
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