Вход для украинцев на матчи национальной сборной будет бесплатным
Болельщики смогут поддержать команду в игре с «Боруссией»
Сборная Украины 11 мая сыграет с «Боруссией» Менхенгладбах в рамках подготовки к матчу плей-офф отбора на чемпионат мира 2022.
«Украина продолжает сопротивляться российской агрессии. Еще один способ поддержать каждого украинского защитника, которые ценой своих жизней обеспечивают покой на континенте – одеться в сине-желтые цвета, прийти на футбол и болеть за Украину!
Украинские болельщики смогут посетить контрольную игру сборной Украины с «Боруссией»из Менхенгладбаха бесплатно», – сообщает пресс-служба УАФ.
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