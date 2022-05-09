Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вход для украинцев на матчи национальной сборной будет бесплатным
Чемпионат мира
09 мая 2022, 11:17 | Обновлено 09 мая 2022, 11:18
377
1

Вход для украинцев на матчи национальной сборной будет бесплатным

Болельщики смогут поддержать команду в игре с «Боруссией»

09 мая 2022, 11:17 | Обновлено 09 мая 2022, 11:18
377
1
Вход для украинцев на матчи национальной сборной будет бесплатным
УАФ

Сборная Украины 11 мая сыграет с «Боруссией» Менхенгладбах в рамках подготовки к матчу плей-офф отбора на чемпионат мира 2022.

«Украина продолжает сопротивляться российской агрессии. Еще один способ поддержать каждого украинского защитника, которые ценой своих жизней обеспечивают покой на континенте – одеться в сине-желтые цвета, прийти на футбол и болеть за Украину!

Украинские болельщики смогут посетить контрольную игру сборной Украины с «Боруссией»из Менхенгладбаха бесплатно», – сообщает пресс-служба УАФ.

Читайте также: Путевка в Катар как смысл жизни: что происходит внутри сборной Украины.

 

По теме:
СИДОРЧУК – о голе Миколенко: «Такие эмоции нужны сейчас как никогда»
ВИДЕО. Тренировка сборной Украины. Мудрик вернулся в общую группу
Алексей БЕЛИК: «На ЧМ сборной Украины очень важно пройти как можно дальше»
сборная Украины по футболу Боруссия Менхенгладбах
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шедевр Миколенко, дебют Лунина, ассист Зинченко и апсет Канело
Футбол | 09 мая 2022, 05:50 0
Шедевр Миколенко, дебют Лунина, ассист Зинченко и апсет Канело
Шедевр Миколенко, дебют Лунина, ассист Зинченко и апсет Канело

Главные новости за 8 мая на Sport.ua

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Тоттенхэм – Арсенал
Футбол | 09 мая 2022, 05:25 1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Тоттенхэм – Арсенал
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Тоттенхэм – Арсенал

Поединок состоится в четверг, 12 января

ФОТО. Save Mariupol. Фанаты Динамо Загреб поддержали украинских военных
Футбол | 09.05.2022, 11:30
ФОТО. Save Mariupol. Фанаты Динамо Загреб поддержали украинских военных
ФОТО. Save Mariupol. Фанаты Динамо Загреб поддержали украинских военных
ВИДЕО. Роскошный выстрел Миколенко в ворота Лестера
Футбол | 08.05.2022, 19:10
ВИДЕО. Роскошный выстрел Миколенко в ворота Лестера
ВИДЕО. Роскошный выстрел Миколенко в ворота Лестера
Он был в шоке. Премьер Канады Джастин Трюдо тайно приехал в Ирпень
Война | 08.05.2022, 21:14
Он был в шоке. Премьер Канады Джастин Трюдо тайно приехал в Ирпень
Он был в шоке. Премьер Канады Джастин Трюдо тайно приехал в Ирпень
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Oleksandr Melnychuk
А де буде проходити матч?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Президент УЕФА о российских клубах и сборной: «Мы не могли поступить иначе»
Президент УЕФА о российских клубах и сборной: «Мы не могли поступить иначе»
07.05.2022, 18:29 5
Футбол
Президент Вереса рассказал, как рашисты казнили его охранников
Президент Вереса рассказал, как рашисты казнили его охранников
07.05.2022, 10:52 5
Война
Роналду останется без Лиги чемпионов. МЮ потерпел разгромное поражение
Роналду останется без Лиги чемпионов. МЮ потерпел разгромное поражение
07.05.2022, 21:24 8
Футбол
Фергюсона доставили в больницу после брутального нокаута от Чендлера
Фергюсона доставили в больницу после брутального нокаута от Чендлера
08.05.2022, 11:17 1
MMA
Стало известно, почему Лэмпард заменил Миколенко
Стало известно, почему Лэмпард заменил Миколенко
08.05.2022, 19:55
Футбол
АСТАФЬЕВА: «У Милевского на бухло есть деньги, а за суп не может заплатить»
АСТАФЬЕВА: «У Милевского на бухло есть деньги, а за суп не может заплатить»
07.05.2022, 17:17 12
Футбол
Где смотреть онлайн бой Cауль Альварес – Дмитрий Бивол
Где смотреть онлайн бой Cауль Альварес – Дмитрий Бивол
08.05.2022, 03:40
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем