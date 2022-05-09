ФОТО. Save Mariupol. Фанаты Динамо Загреб поддержали украинских военных
Болельщики хорватского клуба подняли важную тему
Ультрас загребского «Динамо» восьмого мая во время матча против «Осиека» (3:0) выразили солидарность с украинскими защитниками.
Фанаты хорватского клуба вывесили баннер «Save Mariupol», поддержав петицию об экстракции защитников Мариуполя.
Отметим, что экстракция предполагает участие третьей стороны, которая гарантирует безопасное выведение украинских военнослужащих на свою территорию, где они останутся до конца войны.
Петицию уже подписали более 800 тысяч человек. Сделать это можно по ссылке.
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