Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ваншельбойм пробился в основу челленджера в Казахстане
ATP
09 мая 2022, 10:56 |
27
0

Ваншельбойм пробился в основу челленджера в Казахстане

Эрик во второй раз в карьере сыграет на подобном уровне

09 мая 2022, 10:56 |
27
0
Ваншельбойм пробился в основу челленджера в Казахстане
ФТУ. Эрик Ваншельбойм

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм успешно преодолел квалификацию в рамках челленджера в Шымкенте.
 
В финале отбора украинец легко обыграл россиянина Саврияна Данилова.
 
Шымкент. Финал квалификации
Эрик Ваншельбойм (Украина) – Савриян Данилов – 6:1, 6:2
 
Для Ваншельбойма это будет всего второе участие в основной сетке турниров подобной категории.

По теме:
Ваншельбойм и Приходько проиграли в финалах турниров ITF
Ваншельбойм впервые в сезоне пробился в финал турнира ITF
Ваншельбойм завершил борьбу на турнире в Австралии
Эрик Ваншельбойм Савриян Данилов ATP Шымкент
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна первая соперница Костюк в основной сетке турнира в Риме
Теннис | 08 мая 2022, 19:43 9
Известна первая соперница Костюк в основной сетке турнира в Риме
Известна первая соперница Костюк в основной сетке турнира в Риме

Марта не так давно ее обыгрывала

Сакраменто Алексея Лэня получил нового главного тренера
Баскетбол | 09 мая 2022, 10:10 0
Сакраменто Алексея Лэня получил нового главного тренера
Сакраменто Алексея Лэня получил нового главного тренера

Команду возглавил Майк Браун

Андрей ШЕВЧЕНКО: «С Кристен Пазик чувствую себя защищенным и любимым»
Футбол | 08.05.2022, 14:10
Андрей ШЕВЧЕНКО: «С Кристен Пазик чувствую себя защищенным и любимым»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «С Кристен Пазик чувствую себя защищенным и любимым»
Виталий Миколенко забил гол-шедевр за Эвертон в ворота Лестера!
Футбол | 08.05.2022, 16:10
Виталий Миколенко забил гол-шедевр за Эвертон в ворота Лестера!
Виталий Миколенко забил гол-шедевр за Эвертон в ворота Лестера!
Фергюсона доставили в больницу после брутального нокаута от Чендлера
MMA | 08.05.2022, 11:17
Фергюсона доставили в больницу после брутального нокаута от Чендлера
Фергюсона доставили в больницу после брутального нокаута от Чендлера
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Астафьева захотела хайпануть на мне»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Астафьева захотела хайпануть на мне»
07.05.2022, 19:48 12
Футбол
ВИДЕО. Нокаут года! Майкл Чендлер фронт-киком чуть не убил Тони Фергюсона
ВИДЕО. Нокаут года! Майкл Чендлер фронт-киком чуть не убил Тони Фергюсона
08.05.2022, 06:45 4
MMA
Сауль Альварес – Дмитрий Бивол. Неожиданное поражение Канело. Видео боя
Сауль Альварес – Дмитрий Бивол. Неожиданное поражение Канело. Видео боя
08.05.2022, 08:30
MMA
ГВАРДИОЛА: «Сити – единственный в мире клуб, который просто тратит деньги»
ГВАРДИОЛА: «Сити – единственный в мире клуб, который просто тратит деньги»
07.05.2022, 15:26 5
Футбол
Где смотреть онлайн бой Cауль Альварес – Дмитрий Бивол
Где смотреть онлайн бой Cауль Альварес – Дмитрий Бивол
08.05.2022, 03:40
Бокс
Роналду останется без Лиги чемпионов. МЮ потерпел разгромное поражение
Роналду останется без Лиги чемпионов. МЮ потерпел разгромное поражение
07.05.2022, 21:24 8
Футбол
Стало известно, почему Лэмпард заменил Миколенко
Стало известно, почему Лэмпард заменил Миколенко
08.05.2022, 19:55
Футбол
Де Дзерби принял решение вернуться работать в Италию
Де Дзерби принял решение вернуться работать в Италию
08.05.2022, 23:11 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем