Ваншельбойм пробился в основу челленджера в Казахстане

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм успешно преодолел квалификацию в рамках челленджера в Шымкенте.



В финале отбора украинец легко обыграл россиянина Саврияна Данилова.



Шымкент. Финал квалификации

Эрик Ваншельбойм (Украина) – Савриян Данилов – 6:1, 6:2



Для Ваншельбойма это будет всего второе участие в основной сетке турниров подобной категории.