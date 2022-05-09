ATP09 мая 2022, 10:56 |
27
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Ваншельбойм пробился в основу челленджера в Казахстане
Эрик во второй раз в карьере сыграет на подобном уровне
09 мая 2022, 10:56 |
27
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Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм успешно преодолел квалификацию в рамках челленджера в Шымкенте.
В финале отбора украинец легко обыграл россиянина Саврияна Данилова.
Шымкент. Финал квалификации
Эрик Ваншельбойм (Украина) – Савриян Данилов – 6:1, 6:2
Для Ваншельбойма это будет всего второе участие в основной сетке турниров подобной категории.
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