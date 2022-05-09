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  4. Рейтинг ATP. Алькарас продолжает удивлять, Белинский набирает ход
ATP
09 мая 2022, 10:50 | Обновлено 09 мая 2022, 12:39
510
0

Рейтинг ATP. Алькарас продолжает удивлять, Белинский набирает ход

В мужском теннисе загорелась новая суперзвезда

09 мая 2022, 10:50 | Обновлено 09 мая 2022, 12:39
510
0
Рейтинг ATP. Алькарас продолжает удивлять, Белинский набирает ход
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

На прошлой неделе мужчины отыграли яркий Мастерс в Мадриде, на котором полноценно взошла новая звезда. 19-летний испанец Карлос Алькарас не просто выиграл титул, а сделал то, чего ранее не удавалось ни одному теннисисту – обыграл на грунте Рафаэля Надаля и Новака Джоковича в рамках одного турнира. 
 
Благодаря этому оглушительному успеху Алькарас поднялся на шестую позицию, обновив личное достижение в рейтинге. Финалист Александр Зверев не смог защитить прошлогодний титул, но удержался на третьей строчке. Потеряли по несколько позиций Маттео Берреттини и Каспер Рууд.
 
Топ-10 рейтинга ATP


 
Что касается украинцев, то первые ракетки порадовать не смогли, но есть прогресс из глубин. 18-летнему Вячеславу Белинскому дошли очки за победу на 25-тысячнике в Сплите и он поднялся на 337 позиций. Также хорошо добавил и Олег Приходько – он уже в четвертой сотне.
 
Украинцы в топ-1000 рейтинга ATP


 
В Чемпионской гонке Алькарас поднялся на вторую строчку, Зверев – ворвался в топ-8.
 
Чемпионская гонка ATP

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Источник Sport.ua
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