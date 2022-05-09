Рейтинг WTA. Украинки в плюсе, рекорды Жабер и Пегулы
Ангелина Калинина в ближайшее время может стать первой ракеткой Украины
После завершения крупного турнира в Мадриде в первой десятке состоялось несколько значимых изменений. Чемпионка Madrid Open Онс Жабер поднялась с десятого на седьмое место, установив личный рекорд. Прошлогодняя победительница этих соревнований Арина Соболенко опустилась с четвертой на восьмую позицию. У остальных минимальные изменения.
Также стоит отметить, что американка Джессика Пегула, которая сражалась за титул в Мадриде, поднялась на 11-е место, обновив личное достижение.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается украинок, то наши первые пять ракеток немного добавили, больше всего удалось спрогрессировать Даяне Ястремской – плюс 12 строчек. У остальных ситуация немного хуже. Ангелина Калинина уже на турнире в Риме может стать первой ракеткой Украины. Для этого ей нужно пробиться в 1/4 финала.
Украинки в рейтинге WTA
В Чемпионской гонке Жабер совершила невероятный рывок и поднялась на вторую позицию, уступая только непревзойденной Иге Свёнтек. Также в топ-4 теперь находится и Пегула.
Чемпионская гонка WTA
Ангелина Калинина после успешного выступления в Мадриде немного обошла в этом рейтинге Даяну Ястремскую, обе пока в четвертом десятке. Также немного добавила и Марта Костюк.
Украинки в Чемпионской гонке WTA
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