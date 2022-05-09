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  4. Рейтинг WTA. Украинки в плюсе, рекорды Жабер и Пегулы
WTA
09 мая 2022, 10:30 |
314
1

Рейтинг WTA. Украинки в плюсе, рекорды Жабер и Пегулы

Ангелина Калинина в ближайшее время может стать первой ракеткой Украины

09 мая 2022, 10:30 |
314
1
Рейтинг WTA. Украинки в плюсе, рекорды Жабер и Пегулы
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

После завершения крупного турнира в Мадриде в первой десятке состоялось несколько значимых изменений. Чемпионка Madrid Open Онс Жабер поднялась с десятого на седьмое место, установив личный рекорд. Прошлогодняя победительница этих соревнований Арина Соболенко опустилась с четвертой на восьмую позицию. У остальных минимальные изменения.
 
Также стоит отметить, что американка Джессика Пегула, которая сражалась за титул в Мадриде, поднялась на 11-е место, обновив личное достижение.
 
Топ-10 рейтинга WTA


 
Что касается украинок, то наши первые пять ракеток немного добавили, больше всего удалось спрогрессировать Даяне Ястремской – плюс 12 строчек. У остальных ситуация немного хуже. Ангелина Калинина уже на турнире в Риме может стать первой ракеткой Украины. Для этого ей нужно пробиться в 1/4 финала.
 
Украинки в рейтинге WTA



 
В Чемпионской гонке Жабер совершила невероятный рывок и поднялась на вторую позицию, уступая только непревзойденной Иге Свёнтек. Также в топ-4 теперь находится и Пегула.
 
Чемпионская гонка WTA


 
Ангелина Калинина после успешного выступления в Мадриде немного обошла в этом рейтинге Даяну Ястремскую, обе пока в четвертом десятке. Также немного добавила и Марта Костюк.
 
Украинки в Чемпионской гонке WTA

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рейтинг WTA Элина Свитолина Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Ига Свёнтек Онс Жабер Арина Соболенко Джессика Пегула
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Источник Sport.ua
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Александр Ад
Свьонтек?Судячі з транскріпції СВЯТЕК,де там Н знайшли...
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