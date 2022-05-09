Рейтинг WTA. Украинки в плюсе, рекорды Жабер и Пегулы

После завершения крупного турнира в Мадриде в первой десятке состоялось несколько значимых изменений. Чемпионка Madrid Open Онс Жабер поднялась с десятого на седьмое место, установив личный рекорд. Прошлогодняя победительница этих соревнований Арина Соболенко опустилась с четвертой на восьмую позицию. У остальных минимальные изменения.



Также стоит отметить, что американка Джессика Пегула, которая сражалась за титул в Мадриде, поднялась на 11-е место, обновив личное достижение.



Топ-10 рейтинга WTA





Что касается украинок, то наши первые пять ракеток немного добавили, больше всего удалось спрогрессировать Даяне Ястремской – плюс 12 строчек. У остальных ситуация немного хуже. Ангелина Калинина уже на турнире в Риме может стать первой ракеткой Украины. Для этого ей нужно пробиться в 1/4 финала.



Украинки в рейтинге WTA







В Чемпионской гонке Жабер совершила невероятный рывок и поднялась на вторую позицию, уступая только непревзойденной Иге Свёнтек. Также в топ-4 теперь находится и Пегула.



Чемпионская гонка WTA





Ангелина Калинина после успешного выступления в Мадриде немного обошла в этом рейтинге Даяну Ястремскую, обе пока в четвертом десятке. Также немного добавила и Марта Костюк.



Украинки в Чемпионской гонке WTA