ВИДЕО. Украинский форвард оформил хет-трик за Динамо Тбилиси

Украинский форвард Станислав Беленький удачно отыграл за «Динамо» Тбилиси в матче 12-го тура чемпионата Грузии. Команда разгромила «Сиони» (7:3).

Беленький в этом матче оформил хет-трик и сделал ассист.

Отметим, что Беленький перешел в «Динамо» Тбилиси в декабре 2021 года. За это время 23-летний украинец провел 11 матчей за грузинскую команду, отметившись четырьмя голами и тремя ассистами.

В прошлом году Беленький выступал за «Динамо» Брест.