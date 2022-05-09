Другие новости09 мая 2022, 08:28 | Обновлено 09 мая 2022, 08:37
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ВИДЕО. Украинский форвард оформил хет-трик за Динамо Тбилиси
Станислав Беленький помог команде разгромить «Сиони»
09 мая 2022, 08:28 | Обновлено 09 мая 2022, 08:37
1683
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Украинский форвард Станислав Беленький удачно отыграл за «Динамо» Тбилиси в матче 12-го тура чемпионата Грузии. Команда разгромила «Сиони» (7:3).
Беленький в этом матче оформил хет-трик и сделал ассист.
Отметим, что Беленький перешел в «Динамо» Тбилиси в декабре 2021 года. За это время 23-летний украинец провел 11 матчей за грузинскую команду, отметившись четырьмя голами и тремя ассистами.
В прошлом году Беленький выступал за «Динамо» Брест.
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