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09 мая 2022, 08:28 | Обновлено 09 мая 2022, 08:37
1683
0

ВИДЕО. Украинский форвард оформил хет-трик за Динамо Тбилиси

Станислав Беленький помог команде разгромить «Сиони»

09 мая 2022, 08:28 | Обновлено 09 мая 2022, 08:37
1683
0
ВИДЕО. Украинский форвард оформил хет-трик за Динамо Тбилиси
ФК Динамо Тбилиси

Украинский форвард Станислав Беленький удачно отыграл за «Динамо» Тбилиси в матче 12-го тура чемпионата Грузии. Команда разгромила «Сиони» (7:3).

Беленький в этом матче оформил хет-трик и сделал ассист.

Отметим, что Беленький перешел в «Динамо» Тбилиси в декабре 2021 года. За это время 23-летний украинец провел 11 матчей за грузинскую команду, отметившись четырьмя голами и тремя ассистами.

В прошлом году Беленький выступал за «Динамо» Брест.

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Источник Sport.ua
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