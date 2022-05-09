Пеп ГВАРДИОЛА: «В среду нас ждет очередной финал»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о борьбе за чемпионство с «Ливерпулем», который теперь отстает от «горожан» на три очка.

«Были ли сомнения в том, что команда оправится от поражения в Мадриде? Учитывая все, чего добилась эта команда, у вас есть какие-то сомнения? Мы на протяжении пяти лет делаем нечто подобное каждые три дня. Если кто-то в нас сомневался, то он не знает нас. Это одна из лучших команд в моей карьере.

Мы опережаем «Ливерпуль» на три очка и на 4 мяча по разнице голов. Осталось разыграть еще девять очков. В среду нас ждет очередной финал», - сказал Гвардиола.

11 мая «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном».