БЕЛИК: Будет хорошо, если соперники Украины в спаррингах будут мотивированы

Экс-игрок сборной Украины Алексей Белик рассказал, будут ли полезными для сборной Украины спарринги против клубов, которые она проведет при подготовке к матчам квалификации на чемпионат мира в Катаре.

«Все ребята настроены на то, чтобы лучше подготовиться и продемонстрировать, надеюсь, что в двух поединках, максимальный результат. Думаю, что симбиоз этих двух вещей, как тренировочного процесса, так и игр очень важен. Известно, что мы будем играть против клубов и знаем, что у них сезоны подходят к завершению. Непонятно, в каком состоянии Боруссия из Менхенгладбаха. Она в этом сезоне ни на что не претендует и было бы очень хорошо, если бы соперники были более мотивированными.

В этой ситуации у нас не очень большой выбор. Сыграть со сборными не выходит, они в такое время не собираются. Но, мы будем радоваться тому, что имеем и надеюсь, что команды, против которых мы будем играть, отнесутся с ответственностью и пониманием и помогут нам набрать лучшие кондиции, чтобы подойти в максимальной форме к матчам», - рассказал Белик.