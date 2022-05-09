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  4. БЕЛИК: Будет хорошо, если соперники Украины в спаррингах будут мотивированы
Чемпионат мира
09 мая 2022, 01:39 | Обновлено 09 мая 2022, 01:46
24
0

БЕЛИК: Будет хорошо, если соперники Украины в спаррингах будут мотивированы

Найти таких в концовке сезона довольно сложно

09 мая 2022, 01:39 | Обновлено 09 мая 2022, 01:46
24
0
БЕЛИК: Будет хорошо, если соперники Украины в спаррингах будут мотивированы
Sport.ua. Алексей Белик

Экс-игрок сборной Украины Алексей Белик рассказал, будут ли полезными для сборной Украины спарринги против клубов, которые она проведет при подготовке к матчам квалификации на чемпионат мира в Катаре.

«Все ребята настроены на то, чтобы лучше подготовиться и продемонстрировать, надеюсь, что в двух поединках, максимальный результат. Думаю, что симбиоз этих двух вещей, как тренировочного процесса, так и игр очень важен. Известно, что мы будем играть против клубов и знаем, что у них сезоны подходят к завершению. Непонятно, в каком состоянии Боруссия из Менхенгладбаха. Она в этом сезоне ни на что не претендует и было бы очень хорошо, если бы соперники были более мотивированными.

В этой ситуации у нас не очень большой выбор. Сыграть со сборными не выходит, они в такое время не собираются. Но, мы будем радоваться тому, что имеем и надеюсь, что команды, против которых мы будем играть, отнесутся с ответственностью и пониманием и помогут нам набрать лучшие кондиции, чтобы подойти в максимальной форме к матчам», - рассказал Белик.

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Источник Футбол 1/2/3
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