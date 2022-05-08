Зинченко получил вторую худшую оценку за победный матч против Ньюкасла

8 мая в матче 36-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» со счетом 5:0.

Украинский защитник Александр Зинченко провел на поле весь матч и отметился ассистом на Фила Фодена в конце игры.

Зинченко получил от веб-портала WhoScored вторую худшую оценку среди игроков основы своей команды (7.3).

Дубль у «Ман Сити» оформил нападающий Рахим Стерлинг, за что получил очень высокую оценку 9.2.

Оценки WhoScored за матч Манчестер Сити – Ньюкасл – 5:0