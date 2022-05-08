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  4. Зинченко получил вторую худшую оценку за победный матч против Ньюкасла
Англия
08 мая 2022, 23:23 | Обновлено 08 мая 2022, 23:32
716
4

Зинченко получил вторую худшую оценку за победный матч против Ньюкасла

Героем поединка «Манчестер Сити» стал автор дубля Рахим Стерлинг

08 мая 2022, 23:23 | Обновлено 08 мая 2022, 23:32
716
4
Зинченко получил вторую худшую оценку за победный матч против Ньюкасла
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

8 мая в матче 36-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» со счетом 5:0.

Украинский защитник Александр Зинченко провел на поле весь матч и отметился ассистом на Фила Фодена в конце игры.

Зинченко получил от веб-портала WhoScored вторую худшую оценку среди игроков основы своей команды (7.3).

Дубль у «Ман Сити» оформил нападающий Рахим Стерлинг, за что получил очень высокую оценку 9.2.

Оценки WhoScored за матч Манчестер Сити – Ньюкасл – 5:0

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Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Александр Зинченко Манчестер Сити - Ньюкасл WhoScored Рахим Стерлинг
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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Hg
В таком успешном матче 7,2 это худшая.)
Потому что у соперника даже 7 нет!
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0
viktorious
Забавно. Миколенко лучший по оценке в Эвертоне - 7.42. 
Зинченко один из худших по оценке в МС - 7.3.
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0
Alehandro
Взагалі-то третю! У Зінченко - 7.30, у Жезуса - 7.26
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0
Tasha19
7.3 нормальна оцінка
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0
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