Англия08 мая 2022, 23:23 | Обновлено 08 мая 2022, 23:32
716
4
Зинченко получил вторую худшую оценку за победный матч против Ньюкасла
Героем поединка «Манчестер Сити» стал автор дубля Рахим Стерлинг
08 мая 2022, 23:23 | Обновлено 08 мая 2022, 23:32
716
4
8 мая в матче 36-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» со счетом 5:0.
Украинский защитник Александр Зинченко провел на поле весь матч и отметился ассистом на Фила Фодена в конце игры.
Зинченко получил от веб-портала WhoScored вторую худшую оценку среди игроков основы своей команды (7.3).
Дубль у «Ман Сити» оформил нападающий Рахим Стерлинг, за что получил очень высокую оценку 9.2.
Оценки WhoScored за матч Манчестер Сити – Ньюкасл – 5:0
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Потому что у соперника даже 7 нет!
Зинченко один из худших по оценке в МС - 7.3.