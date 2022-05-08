В Англии во время матча трагически погиб 13-летний футболист

Во время матча в Англии трагически погиб 13-летний футболист команды «Кавальерс» U-13 Сэмюэл Акваси.

Несчастный случай произошел 7 мая в Ноттингеме во время матча его клуба против «Россонери» U-13. Юному футболисту оказывали медицинскую помощь, но спасти его не удалось.

Представители футбольной ассоциации Ноттингемшира выразили соболезнования семье погибшего: «Он пользовался большим уважением у всех членов команды».

В прессе не сообщается о подробностях, которые привели к гибели футболиста во время матча. Это второй подобный случай за год. Ранее игрок «Вест Бриджфорд Кольтс» Дилан Рич скончался в возрасте 17 лет после чрезвычайной ситуации во время игры молодежных команд в Англии.