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Англия
08 мая 2022, 20:53 | Обновлено 08 мая 2022, 21:00
1048
0

В Англии во время матча трагически погиб 13-летний футболист

Несчастный случай произошел во время матча «Кавальерс» против «Россонери»

08 мая 2022, 20:53 | Обновлено 08 мая 2022, 21:00
1048
0
В Англии во время матча трагически погиб 13-летний футболист
Getty Images/Global Images Ukraine

Во время матча в Англии трагически погиб 13-летний футболист команды «Кавальерс» U-13 Сэмюэл Акваси.

Несчастный случай произошел 7 мая в Ноттингеме во время матча его клуба против «Россонери» U-13. Юному футболисту оказывали медицинскую помощь, но спасти его не удалось.

Представители футбольной ассоциации Ноттингемшира выразили соболезнования семье погибшего: «Он пользовался большим уважением у всех членов команды».

В прессе не сообщается о подробностях, которые привели к гибели футболиста во время матча. Это второй подобный случай за год. Ранее игрок «Вест Бриджфорд Кольтс» Дилан Рич скончался в возрасте 17 лет после чрезвычайной ситуации во время игры молодежных команд в Англии.

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Источник ITV.com
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