Анчелотти не соврал. Лунин выйдет в старте Реала на матч против Атлетико

В воскресенье, восьмого мая, состоится поединок 35-го тура чемпионата Испании, в котором «Атлетико» сразится против «Реала».



Украинский вратарь «сливочных» Андрей Лунин впервые в сезоне появится на поле.



Стартовый состав «Реала»: Лунин, Васкес, Милитао, Вальехо, Начо, Каземиро, Кроос, Камавинга, Асенсио, Родриго, Мариага.

Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Стартовый свисток Сезара Сото прозвучит в 22:00 по Киеву.