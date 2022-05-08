Испания08 мая 2022, 20:09 | Обновлено 08 мая 2022, 21:13
1020
1
Анчелотти не соврал. Лунин выйдет в старте Реала на матч против Атлетико
Андрей дебютирует в текущем сезоне чемпионата Испании
08 мая 2022, 20:09 | Обновлено 08 мая 2022, 21:13
1020
1
В воскресенье, восьмого мая, состоится поединок 35-го тура чемпионата Испании, в котором «Атлетико» сразится против «Реала».
Украинский вратарь «сливочных» Андрей Лунин впервые в сезоне появится на поле.
Стартовый состав «Реала»: Лунин, Васкес, Милитао, Вальехо, Начо, Каземиро, Кроос, Камавинга, Асенсио, Родриго, Мариага.
Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Стартовый свисток Сезара Сото прозвучит в 22:00 по Киеву.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 08 мая 2022, 13:16 3
Мексиканец сразу попросил реванш
Бокс | 08 мая 2022, 07:41 15
В ночь на 8 мая в Лас-Вегасе состоялся большой вечер бокса
Футбол | 08.05.2022, 19:01
Война | 08.05.2022, 05:55
Футбол | 07.05.2022, 20:15
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Ура🇺🇦
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.05.2022, 13:46
07.05.2022, 04:41
07.05.2022, 09:27 3
08.05.2022, 08:30
07.05.2022, 21:24 8
07.05.2022, 14:41 6
07.05.2022, 19:48 10