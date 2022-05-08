Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анчелотти не соврал. Лунин выйдет в старте Реала на матч против Атлетико
Испания
08 мая 2022, 20:09 | Обновлено 08 мая 2022, 21:13
1020
1

Анчелотти не соврал. Лунин выйдет в старте Реала на матч против Атлетико

Андрей дебютирует в текущем сезоне чемпионата Испании

08 мая 2022, 20:09 | Обновлено 08 мая 2022, 21:13
1020
1
Анчелотти не соврал. Лунин выйдет в старте Реала на матч против Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В воскресенье, восьмого мая, состоится поединок 35-го тура чемпионата Испании, в котором «Атлетико» сразится против «Реала». 
 
Украинский вратарь «сливочных» Андрей Лунин впервые в сезоне появится на поле.
 
Стартовый состав «Реала»: Лунин, Васкес, Милитао, Вальехо, Начо, Каземиро, Кроос, Камавинга, Асенсио, Родриго, Мариага.

Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Стартовый свисток Сезара Сото прозвучит в 22:00 по Киеву.

По теме:
Атлетико – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Зинченко в стартовом составе Манчестер Сити на матч с Ньюкаслом
Миколенко – в старте против Лестера, Ярмоленко – в запасе против Норвича
Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Атлетико - Реал стартовые составы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Альварес проиграл второй раз. Делал мало, много позировал, но мало атаковал
Бокс | 08 мая 2022, 13:16 3
Альварес проиграл второй раз. Делал мало, много позировал, но мало атаковал
Альварес проиграл второй раз. Делал мало, много позировал, но мало атаковал

Мексиканец сразу попросил реванш

Большой апсет. Сауль Альварес проиграл Биволу по очкам
Бокс | 08 мая 2022, 07:41 15
Большой апсет. Сауль Альварес проиграл Биволу по очкам
Большой апсет. Сауль Альварес проиграл Биволу по очкам

В ночь на 8 мая в Лас-Вегасе состоялся большой вечер бокса

WhoScored. Миколенко – лучший игрок матча против Лестера
Футбол | 08.05.2022, 19:01
WhoScored. Миколенко – лучший игрок матча против Лестера
WhoScored. Миколенко – лучший игрок матча против Лестера
ВИДЕО. Байрактары поработали возле Змеиного, уничтожив катера орков
Война | 08.05.2022, 05:55
ВИДЕО. Байрактары поработали возле Змеиного, уничтожив катера орков
ВИДЕО. Байрактары поработали возле Змеиного, уничтожив катера орков
Молодые игроки заменили сборников в составе Динамо
Футбол | 07.05.2022, 20:15
Молодые игроки заменили сборников в составе Динамо
Молодые игроки заменили сборников в составе Динамо
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Oleh Stepanovich
Ура🇺🇦
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВСУ совершают контрнаступательные действия в Запорожской области
ВСУ совершают контрнаступательные действия в Запорожской области
08.05.2022, 13:46
Война
Оливейра провалил взвешивание! У него забрали титул, Гейджи имеет шанс
Оливейра провалил взвешивание! У него забрали титул, Гейджи имеет шанс
07.05.2022, 04:41
MMA
Луческу назвал имя футболиста, который выиграет Золотой мяч в 2022 году
Луческу назвал имя футболиста, который выиграет Золотой мяч в 2022 году
07.05.2022, 09:27 3
Футбол
Сауль Альварес – Дмитрий Бивол. Неожиданное поражение Канело. Видео боя
Сауль Альварес – Дмитрий Бивол. Неожиданное поражение Канело. Видео боя
08.05.2022, 08:30
MMA
Роналду останется без Лиги чемпионов. МЮ потерпел разгромное поражение
Роналду останется без Лиги чемпионов. МЮ потерпел разгромное поражение
07.05.2022, 21:24 8
Футбол
Лунин выйдет в основе Реала на дерби против Атлетико
Лунин выйдет в основе Реала на дерби против Атлетико
07.05.2022, 14:41 6
Футбол
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Астафьева захотела хайпануть на мне»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Астафьева захотела хайпануть на мне»
07.05.2022, 19:48 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем