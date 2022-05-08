ATP08 мая 2022, 19:36 |
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Карлос Алькарас – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала Мастерса в Мадриде
08 мая 2022, 19:36 |
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В воскресенье состоится финальный матч в рамках грунтового Мастерса в Мадриде.
В матче за титул сразятся действующий чемпион Александр Зверев из Германии и 19-летний испанец Карлос Алькарас, который на пути в финал обыграл Рафаэля Надаля и Новака Джоковича. Встреча начнется в 19:40 по Киеву.
Ранее теннисисты играли два раза, оба раза выиграл Зверев.
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