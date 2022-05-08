Карлос Алькарас – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье состоится финальный матч в рамках грунтового Мастерса в Мадриде.



В матче за титул сразятся действующий чемпион Александр Зверев из Германии и 19-летний испанец Карлос Алькарас, который на пути в финал обыграл Рафаэля Надаля и Новака Джоковича. Встреча начнется в 19:40 по Киеву.



Ранее теннисисты играли два раза, оба раза выиграл Зверев.