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  4. Карлос Алькарас – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
08 мая 2022, 19:36 |
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Карлос Алькарас – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала Мастерса в Мадриде

08 мая 2022, 19:36 |
150
0
Карлос Алькарас – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

В воскресенье состоится финальный матч в рамках грунтового Мастерса в Мадриде.
 
В матче за титул сразятся действующий чемпион Александр Зверев из Германии и 19-летний испанец Карлос Алькарас, который на пути в финал обыграл Рафаэля Надаля и Новака Джоковича. Встреча начнется в 19:40 по Киеву.
 
Ранее теннисисты играли два раза, оба раза выиграл Зверев.

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Карлос Алькарас Александр Зверев ATP Мадрид
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Источник Sport.ua
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