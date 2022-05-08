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  4. ВИДЕО. В Челси новые владельцы, Канело проиграл, ставим на Реал Лунина
Испания
08 мая 2022, 17:25 | Обновлено 08 мая 2022, 19:31
40
0

ВИДЕО. В Челси новые владельцы, Канело проиграл, ставим на Реал Лунина

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

08 мая 2022, 17:25 | Обновлено 08 мая 2022, 19:31
40
0
ВИДЕО. В Челси новые владельцы, Канело проиграл, ставим на Реал Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine

1. В Челсе новые владельцы
2. Оливейра задушил Гейджи, но пояс остается вакантным
3. Канело проиграл бой, поднявшись в полутяжело
4. Прогноз на матч Атлетико – Реал

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

 

 

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Источник Sport.ua
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