Испания08 мая 2022, 17:25 | Обновлено 08 мая 2022, 19:31
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ВИДЕО. В Челси новые владельцы, Канело проиграл, ставим на Реал Лунина
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
08 мая 2022, 17:25 | Обновлено 08 мая 2022, 19:31
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1. В Челсе новые владельцы
2. Оливейра задушил Гейджи, но пояс остается вакантным
3. Канело проиграл бой, поднявшись в полутяжело
4. Прогноз на матч Атлетико – Реал
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