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  4. Коноплянка травмировался в матче чемпионата Польши
Польша
08 мая 2022, 17:20 |
531
1

Коноплянка травмировался в матче чемпионата Польши

Евгений был заменен на 21-й минуте

08 мая 2022, 17:20 |
531
1
Коноплянка травмировался в матче чемпионата Польши
ФК Краковия. Евгений Коноплянка

Украинский хавбек «Краковии» Евгений Коноплянка травмировался в матче 32-го тура чемпионата Польши против «Ракува».
 
Украинец вышел в стартовом составе, но получил повреждение и был заменен на 21-й минуте встречи при счете 0:0. Вместо Евгения на поле вышел Серджу Ханка.
 
В текущем сезоне Коноплянка сыграл в восьми матчах Экстраклассы, результативными действиями не отметился.

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Евгений Коноплянка Краковия Ракув чемпионат Польши по футболу
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Источник Sport.ua
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VikyKrasotulechka90
Это уже не игрок.... куда смотрят все? 
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