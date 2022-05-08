Польша08 мая 2022, 17:20 |
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Коноплянка травмировался в матче чемпионата Польши
Евгений был заменен на 21-й минуте
08 мая 2022, 17:20 |
531
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Украинский хавбек «Краковии» Евгений Коноплянка травмировался в матче 32-го тура чемпионата Польши против «Ракува».
Украинец вышел в стартовом составе, но получил повреждение и был заменен на 21-й минуте встречи при счете 0:0. Вместо Евгения на поле вышел Серджу Ханка.
В текущем сезоне Коноплянка сыграл в восьми матчах Экстраклассы, результативными действиями не отметился.
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