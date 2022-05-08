Коноплянка травмировался в матче чемпионата Польши

Украинский хавбек «Краковии» Евгений Коноплянка травмировался в матче 32-го тура чемпионата Польши против «Ракува».



Украинец вышел в стартовом составе, но получил повреждение и был заменен на 21-й минуте встречи при счете 0:0. Вместо Евгения на поле вышел Серджу Ханка.



В текущем сезоне Коноплянка сыграл в восьми матчах Экстраклассы, результативными действиями не отметился.