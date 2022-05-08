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Чемпионат Бельгии
Сен-Жилуаз
08.05.2022, FT 0 : 2
Брюгге
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Бельгия
08 мая 2022, 16:53 | Обновлено 08 мая 2022, 17:22
482
1

Соболь помог Брюгге вернуть лидерство в чемпионате

После выхода украинца его клуб забил два гола

08 мая 2022, 16:53 | Обновлено 08 мая 2022, 17:22
482
1
Соболь помог Брюгге вернуть лидерство в чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

В рамках третьего тура второго раунда чемпионата Бельгии «Брюгге» в выездном матче одолел «Сен-Жилуаз» (2:0).
 
Украинский защитник «черно-синих» Эдуард Соболь вышел на замену на 60-й минуте  при счете 0:0 и помог своей команде одержать важную победу.
 
«Брюгге» сравнялся с «Сен-Жилуазом» по количеству набранных очков, но по дополнительным показателям вышел на первую позицию. До конца сезона осталось сыграть еще три тура в Чемпионской группе.

В текущем сезоне Эдуард сыграл за клуб уже 34 матча во всех турнирах. Забил один гол и сделал три ассиста.
 
Чемпионат Бельгии. Второй этап. 3-й тур

«Сен-Жилуаз» – «Брюгге» – 0:2
Голы: Ванакен (74), Нуса (90+8)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Сен-Жилуаз Брюгге чемпионат Бельгии по футболу Эдуард Соболь
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Источник Sport.ua
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Cherevik22
І в збірній має грати в основі👍
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