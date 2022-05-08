Соболь помог Брюгге вернуть лидерство в чемпионате

В рамках третьего тура второго раунда чемпионата Бельгии «Брюгге» в выездном матче одолел «Сен-Жилуаз» (2:0).



Украинский защитник «черно-синих» Эдуард Соболь вышел на замену на 60-й минуте при счете 0:0 и помог своей команде одержать важную победу.



«Брюгге» сравнялся с «Сен-Жилуазом» по количеству набранных очков, но по дополнительным показателям вышел на первую позицию. До конца сезона осталось сыграть еще три тура в Чемпионской группе.

В текущем сезоне Эдуард сыграл за клуб уже 34 матча во всех турнирах. Забил один гол и сделал три ассиста.



Чемпионат Бельгии. Второй этап. 3-й тур

«Сен-Жилуаз» – «Брюгге» – 0:2

Голы: Ванакен (74), Нуса (90+8)

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